Fiesta del Patrón
San Cristóbal reúne a un millar de transportistas valencianos con 350 cabezas tractoras en ruta por València
Homenaje al transporte por carretera que hace posible que los productos de primera necesidad lleguen a hospitales, colegios, comercios y hogares
La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística ha entregado las Insignias de Oro de San Cristóbal 2026 a Marisa Gallego (Raminatrans), Miguel Ángel Calero (Grupo Torres), José Antonio Arellano (Abant Servicios Logísticos) y Carmen Prades, Fallera Mayor de València (Grupo Torres)
Levante-EMV
La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha celebrado este sábado la festividad de San Cristóbal, patrón de los transportistas, con una nueva edición de la gran fiesta del transporte valenciano, que ha reunido a profesionales, empresas, familias y representantes institucionales en una jornada de reconocimiento al papel esencial del sector.
La celebración ha arrancado en la sede de FVET, en la calle Hernán Cortés de València, con la bajada de la imagen del Santo y la misa de campaña, antes del inicio de la tradicional cabalgata-procesión de vehículos. La comitiva ha recorrido distintos puntos de la ciudad hasta llegar al entorno portuario, donde se ha celebrado la bendición de vehículos junto al Tinglado nº2 y la entrega de donativos a la Asociación Valenciana de Casa Caridad.
Durante la jornada se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas y los afectados por el trágico incendio de Los Gallardos, en Almería, como muestra de apoyo y condolencia.
Reconocimiento institucional al transporte valenciano
La jornada ha contado con la participación del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca; del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil; el director general de Transportes, Manuel Ríos; y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao.
Los transportistas también han estado acompañados por la Fallera Mayor de València y su Corte de Honor, en una edición especialmente vinculada al calendario festivo valenciano.
El funcionamiento de la economía y el bienestar
La FVET ha destacado que San Cristóbal se ha consolidado como una fecha de encuentro para el sector, pero también como una oportunidad para visibilizar el trabajo diario de miles de profesionales que garantizan el abastecimiento de empresas, comercios, hospitales, colegios, supermercados y hogares.
“Somos transportistas. Un sector esencial. De nuestro trabajo depende el buen funcionamiento de la economía y el bienestar de las personas”, ha señalado Prades, quien ha recordado que el transporte por carretera hace posible que los productos de primera necesidad lleguen a hospitales, colegios, comercios y hogares.
Insignias de Oro de San Cristóbal 2026
Durante la jornada, FVET ha hecho entrega de las Insignias de Oro de San Cristóbal 2026 a Marisa Gallego, de Raminatrans; Miguel Ángel Calero, de Grupo Torres; José Antonio Arellano, de Abant Servicios Logísticos; y Carmen Prades, Fallera Mayor de València, de Grupo Torres.
Solidaridad con Casa Caridad
La solidaridad ha vuelto a ocupar un lugar central en la festividad. Como es tradición, la FVET ha impulsado una recaudación benéfica en favor de la Asociación Valenciana de Casa Caridad, entidad dedicada a atender a personas en situación de sinhogarismo y exclusión social.
La Federación ha subrayado que este compromiso refleja la implicación social de las empresas y profesionales del transporte valenciano, que cada año participan en esta acción benéfica en el marco de la celebración de su patrón.
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