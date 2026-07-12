Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio

Una gran columna de humo negro se ha levantado este domingo sobre Benidorm a causa de un incendio de vegetación declarado en la partida Armanello, en las proximidades de la avenida Comunidad Valenciana. La humareda, visible desde numerosos puntos de la ciudad, ha despertado la preocupación de vecinos, conductores y visitantes.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha recibido el aviso a las 17.04 horas y ha movilizado un amplio dispositivo terrestre y aéreo hasta la zona afectada. La intervención continúa en curso y, por el momento, no se tiene constancia de personas heridas.

Las llamas afectan principalmente a una superficie de matorral y monte bajo, un tipo de vegetación que puede favorecer la rápida propagación del fuego. La cantidad de humo generada ha provocado que el incendio resulte especialmente visible desde diferentes zonas de Benidorm y de sus alrededores.

Los bomberos realizaron las labores necesarias para frenar el avance de las llamas, controlar los puntos más activos y evitar que el fuego pueda extenderse hacia otras áreas próximas. Por ahora, no se ha informado oficialmente de la superficie afectada ni de las posibles causas que han originado el incendio.

Amplio despliegue terrestre y aéreo

El operativo desplazado hasta la partida Armanello ha sido formado por una unidad de mando de jefatura, dos bombas forestales pesadas, una bomba nodriza pesada y una bomba rural pesada.

En la intervención han participado un suboficial, un sargento, un cabo y doce bomberos del parque de Benidorm. A estas dotaciones se suman tres unidades de bomberos forestales, que trabajaron sobre el terreno para contener las llamas y proteger las zonas próximas.

El Consorcio también ha movilizado un helicóptero de dirección de incendios, encargado de observar desde el aire la evolución del fuego y coordinar el trabajo de las unidades desplegadas en tierra. Este medio permite localizar los puntos más activos y organizar la intervención desde una posición más amplia.

Además, se ha enviado un medio aéreo de extinción, que participa en las tareas de control del incendio mediante descargas sobre la vegetación afectada. La presencia de medios aéreos ayuda a actuar en zonas de difícil acceso y a reducir la intensidad de las llamas.

La columna de humo negro ha sido uno de los elementos más llamativos del incendio. Aunque su tamaño ha generado alarma, los servicios de emergencia no han comunicado hasta ahora daños personales.

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El incendio se encuentra estabilizado y bajo control. Los equipos han realizado un trabajo efectivo en la avenida Comunidad Valenciana y la partida Armanello para asegurar el perímetro, extinguir posibles puntos calientes y vigilar las zonas afectadas.