Incendio en Almería: a vueltas con el ES-Alert que también faltó en la dana de Valencia

Una herramienta tan útil como una alerta masiva a la población se ha convertido foco de controversia durante la gestión del incendio de Los Gallardos (Almería), que ya ha dejado una docena de fallecidos y más de una veintena de desaparecidos, como lo hizo tras la dana que se cobró 230 víctimas en la provincia de Valencia. El debate sobre la pertinencia del envío del SMS, a través del sistema ES-Alert, y su contenido e instrucciones pone el acento en su potencial salvador pero revela sus limitaciones en emergencias de pequeña escala.

La catástrofe de la dana evidenció que un aviso a tiempo, prohibiendo los desplazamientos y ordenando subir a plantas altas, podría haber evitado parte de la tragedia, especialmente en l’Horta Sud, donde el desbordamiento súbito del barranco del Poyo y otros cauces tributarios arrasaron numerosos municipios en poco tiempo. Al menos es la tesis con la que trabaja la jueza que investiga aquella catástrofe, que ha convertido aquel ES-Alert tardío en el centro de la instrucción.

En Almería, ese mensaje tampoco llegó a Los Gallardos (3.110 habitantes). Los primeros avisos al 112 llegaron a las 16.35 horas y el fuego adquirió una gran velocidad de propagación, con ayuda del viento y una orografía accidentada, y las primeras evacuaciones, los cortes de carretera y los dispositivos de Protección Civil, Guardia Civil y servicios sanitarios no consiguieron evitar el fallecimiento de 12 personas. Una decena de ellas se encontraba en casas diseminadas y desatendieron la recomendación de quedarse en casa. En su intento de huida por senderos sin salida, se vieron atrapados por las llamas. ¿Cuánto podría haber ayudado un mensaje masivo en esta emergencia?

Las diferencias con la dana

Este viernes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, criticó que los gobiernos autonómicos del PP «no son capaces una vez más de mandar el mensaje de ES-Alert”, en clara alusión a lo sucedido en Valencia en 2024. Sin embargo, el vicepresidente de la Junta y consejero de Emergencias, Antonio Sanz, explicó en la Cadena Ser que el sistema ES-Alert no tiene capacidad para afinar avisos en áreas tan pequeñas: «Sirve para grandes zonas de influencia, ciudades o zonas que estén perfectamente limitadas», señaló. Según Sanz, tal como recomendaron los expertos, en Los Gallardos «el mensaje podría haber provocado una confusión» en la población «dándole instrucciones absolutamente erróneas y equivocadas». En algunos casos, lo más óptimo era confinar a la población mientras que en otros, la instrucción óptima era desalojar las viviendas y huir. Aunque ni para estas personas «las rutas eran las mismas». «Con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión», insistió el consejero de Emergencias de Andalucía.

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Todo esto diferenciaría esta tregedia de la valenciana. Entonces, el ES-Alert, aunque tardío, se utilizó para avisar primero a múltiples comarcas y luego a toda la provincia. Pero además, aquel 29 de octubre, las instrucciones debieron ser unívocas ante una riada: quedarse en casa y subir a plantas altas, tal como han defendido varios expertos en la investigación. De hecho, cuando aquella tarde la consellera de Interior, Salomé Pradas, planteó el desalojo de la población por el posible colapso de la presa de Forata, la medida fue rápidamente descartada porque la riada habría pillado a miles de personas en plena huida. El debate sobre el alarmismo, las dudas jurídicas para confinar a la población y los cambios en el contenido conforme avanzaba la emergencia, retrasaron el SMS. Se envió uno a las 20.11 horas, pero sin pedir a la gente subir a zonas elevadas. Y otro casi a las nueve, ya con dicha orden. Ya había fallecidos.