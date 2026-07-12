El PSPV llevará al Supremo los nuevos wasaps de Mazón en la dana dentro de su querella por falso testimonio

El PSPV incorporará formalmente a la querella por falso testimonio presentada ante el Tribunal Supremo los nuevos mensajes de texto conocidos entre el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y la alcaldesa de València, Mª José Catalá, durante la dana del 29 d octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos.

Para los socialistas valencianos, estas comunicaciones constituyen "una prueba de enorme relevancia jurídica que tumba definitivamente la versión que el 'president' de la Generalitat sostuvo bajo juramento en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso". Los 'whatsapps' entre Mazón y Catalá, incorporados esta semana al proceso judicial que investiga la gestión de la dana, reflejan que el exjefe del Consell y actual diputado del PP en Les Corts auguraba a las 23.30 horas que iba a haber "muchos muertos".

"Los nuevos mensajes no solo desmienten el relato político de Carlos Mazón, sino que apuntalan de forma directa la vía penal por falso testimonio. Mazón faltó a la verdad ante el Congreso cuando aseguró que no tuvo conocimiento de la existencia de fallecidos hasta bien entrada la madrugada o incluso hasta las cinco de la mañana. Sus propios dedos lo contradicen", manifiesta la portavoz de Emergencias del PSPV en Les Corts, Alicia Andújar.

En un comunicado, la diputada socialista afirma que estos chats "revelan que esa afirmación es radicalmente incompatible con lo que el propio Mazón comunicaba en tiempo real en la noche de la catástrofe": "A las 23.20 horas trasladó a Catalá que iba a haber 'muchos muertos' y apenas siete minutos después, a las 23:27 horas, sentenció: 'Decenas seguro ya'".

"En esa misma franja horaria --añade--, el 'president' escribía al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo: 'Ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más', añadiendo que serían 'decenas seguro'. Ante esto, Feijóo respondió un minuto más tarde instándole a llevar 'la iniciativa de comunicación'.

Es por eso que la diputada del PSPV considera que Mazón "primero falló en su responsabilidad y después mintió": "Estos mensajes acreditan que Mazón conocía perfectamente la dimensión real de la tragedia mientras ocurría".

Frivolidad intolerable

Además, califica de "frivolidad intolerable" la actitud del jefe del Consell: "A las 23:27 horas ya admitía en privado que los muertos se contarían por decenas. Y, sin embargo, tal y como declaró su propio conductor, a la una de la madrugada se fue a dormir. Con la emergencia plenamente activa y los cuerpos de las víctimas aun apareciendo, el 'president' decidió apagar el teléfono e irse a descansar".

Para el PSPV, estos mensajes corroboran el "hecho nuclear" de la querella: "que Mazón era plenamente consciente de la pérdida de vidas humanas horas antes de lo que declaró bajo la obligación legal de decir la verdad en sede parlamentaria".

"Quienes tenían la responsabilidad de proteger a la ciudadanía valenciana, la abandonaron. Primero falló de forma catastrófica en la gestión de la emergencia, después abandonó su puesto para irse a dormir y, finalmente, compareció ante el Congreso para ofrecer una versión falsa", reitera la parlamentaria socialista.

Exige responsabilidades a Llorca

Por todo ello, el PSPV anuncia que aportará "de inmediato" toda esta documentación al Supremo para reforzar la causa. También critica "con dureza" la "estrategia de encubrimiento del Partido Popular" y apunta directamente al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al considerar "intolerable que el PP siga protegiendo y blindando a Mazón".

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"Exigimos responsabilidades directas a Pérez Llorca, que se ha convertido en el urdidor de una estrategia jurídica y política para mantener aforado a Mazón con el único objetivo de evitar que tenga que sentarse en el banquillo y comparecer ante el juzgado ordinario como cualquier otro ciudadano --asevera la diputada--. Llorca está utilizando las instituciones de todos los valencianos como un escudo privado para proteger a un 'president' que no solo falló a su pueblo en el peor momento posible, sino que además mintió para salvarse a sí mismo".