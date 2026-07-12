Estas son las tres playas más largas de la Comunitat Valenciana

El litoral de la Comunitat Valenciana es una de las zonas más atractivas del mar Mediterráneo. Con 270 kilómetros de costa, alberga paraísos naturales que atraen a miles de turistas gracias sus aguas transparentes y su gran extensión, ideal para pasear, bañarse o tomar el sol sin preocuparse por el aforo.

San Juan - Muchavista

La playa de San Juan, en Alicante, y la de Muchavista, en El Campello, se unen para formar el arenal continuo más largo de la provincia. Aunque las playas pertenecen a municipios distintos, ambas crean una franja de arena de más de seis kilómetros de longitud, convirtiéndose en una de las playas más extensas de la Comunitat Valenciana.

La Playa de San Juan se extiende desde el Cabo de la Huerta en su extremo sur (2,9 km), hasta el norte que continúa la Playa de Muchavista (3,3 km). Su amplitud, con una anchura de entre 80 y 85 metros, permite que incluso los meses con mayor afluencia se pueda disfrutar. La arena fina, las aguas trasparentes y la amplia ofertas de servicios la convierten cada verano en uno de los destinos favoritos de residentes y turistas.

Playa Norte

En la provincia de Castellón, la Playa Norte de Peñíscola tiene un recorrido de aproximadamente siete kilómetros de largo. La playa empieza en el casco antiguo de Peñíscola, junto al castillo del Papa Luna en el extremo sur, esta es la zona más concurrida por sus espectaculares vistas a la fortaleza medieval. Por otro lado, el fin de la playa coincide con el límite del término municipal del municipio de Benicarló.

Las aguas cristalinas, la dorada arena de sus orillas y su amplitud, permite a los bañistas disfrutar de la playa sin preocuparse por el sobreaforo. Además, esta playa de Castellón cuenta con numerosas actividades deportivas, actividades de ocio y servicios. Una playa que para muchos es considerada la mejor de la Comunitat Valenciana.

Las playas de Peñíscola son uno de los destinos más concurridos del verano. / Bartomeu Roig

La Devesa

Cerca de la ciudad de València, la playa de La Devesa es una extensa franja de arena fina que separa el mar Mediterráneo del parque natural de l'Albufera. Un arenal de aproximadamente cinco kilómetros, delimitado al norte por la playa de la Garrofera y al sur por la Gola del Perellonet.

Una playa valenciana muy característica por sus grandes dunas y la vegetación autóctona que dan cobijo a numerosas aves. La Devesa es un largo arenal abierto que conserva su estado natural, además, el estado de las aguas ha mejorado en los últimos años gracias los controles de calidad. Esta playa es un espacio perfecto para refrescarse y conectar con la naturaleza.

Juanma Romero

Tres playas mediterráneas galardonadas con la Bandera Azul, un distintivo que proporciona la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a las playas que cumplen con la "excelencia" en el estado de sus aguas. Estas playas cumplen los 33 requisitos en la calidad del agua, información y educación ambiental, gestión ambiental, y seguridad y servicios.