La UIMP se muda y programa un calendario de actividades con ciencia, literatura y derecho

La sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palau de Pineda es hoy un recuerdo de tiempos de mayor esplendor, cuando la universidad ocupaba todo el edificio. Ahora, cuando hace tres meses que Vicent J. Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València, fue nombrado nuevo director de la sede valenciana de la institución internacional, su sede ocupa la mitad de la cuarta planta. Pero no por mucho tiempo.

La UIMP se muda. Todavía no hay una fecha cerrada pero sí un compromiso y un lugar de destino: la plaza del Ayuntamiento de València. Más concretamente, su número 6, un edificio que pertenece en su mayor parte a la Generalitat y donde, en virtud de un nuevo convenio que aún tiene que rubricarse, se instalará la universidad. Lo hará en un espacio compartido con la Fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER por sus siglas en inglés), que persigue el retorno de los investigadores valencianos que trabajan fuera. Y, como curiosidad, en el mismo edificio donde se ubica la oficina del expresident Ximo Puig.

El objetivo de su nuevo director era ambicioso y, en sus tres primeros meses, ha ido dando pasos en esa dirección. Tras ser nombrado, reconocía en conversación con Levante-EMV que la UIMP ha estado “un poco de capa caída” en los últimos años, con menos cursos y actividades culturales. “Eso hace que, para mí, esto sea un reto”, admitía. Y ya hablaba de su objetivo de convertirla, en poco más de un año, en la segunda sede de esta universidad en todo el Estado.

La vista puesta en el antiguo edificio de Hacienda

De momento, tendrá un nuevo espacio para poder hacerlo. El convenio por el que la UIMP ocupaba el Palau de Pineda caducó antes de la pandemia, y ahora será uno nuevo el que regulará su uso de las oficinas en la plaza del Ayuntamiento. Oficinas sí, pero no aulas, porque en ese local no hay suficiente espacio. La UIMP ofrece jornadas y cursos todo el año y, de momento, su director se plantea ir alquilando aulas para hacer las actividades.

Antigua sede de Hacienda / Germán Caballero

Pero Vicent Martínez tiene la vista puesta en un espacio muy atractivo situado a pocos metros de la que será su nueva sede: el antiguo edificio de Hacienda. Su potencial uso como aulario de la universidad se lo ha dejado caer ya el director al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno. Le ha dicho también que no le importaría en absoluto compartir el espacio con otros usos. “Pero es verdad que necesita una intervención y es complicado porque tiene algún tipo de nivel de protección y la reforma costará”, dice.

En cuanto a la financiación, explica Martínez que se ha acordado con la Conselleria de Educación que, en los próximos presupuestos, se incluya una línea nominativa. En cuanto al Ayuntamiento de València, ahora están financiando actividades puntuales o concretas. Martínez está pendiente también de reunirse con la Diputación de Valencia para poder explorar otras vías de colaboración.

Series, educación y Ernest Lluch en la programación para 2026

Pero, en paralelo, ha ido construyendo una programación para el curso próximo. Comienza en septiembre, del 21 al 23, cuando tendrá lugar en la Facultad de Filología de la UV la III Escuela de Grandes Libros, una serie de ponencias y debates sobre clásicos como el Cantar del Mío Cid, William Shakespeare o Las mil y una noches.

Por su parte, el curso “Perspectiva forense de la violencia sexual: actuación interinstitucional”, se celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre de 2026 en la sede de la SGAE, en la calle Blanquerías. La actividad estará dirigida por Purificación Beltrán Aleu, jefa de las Unidades de Valoración Forense Integral de Violencia sobre la Mujer de Valencia, médica forense y con capacitación en Psiquiatría.

También en octubre, la UIMP acogerá el curso avanzado “La década del streaming en la televisión en español”, un seminario organizado en València en colaboración con Movistar+. La actividad, enmarcada en la quinta edición de “Los viajes audiovisuales del español”, se desarrollará del 26 al 28 de octubre de 2026 y abordará la evolución reciente de la ficción televisiva en español a través de cinco series que, según el planteamiento del curso, rompieron paradigmas: “La casa de papel”, “Hernán”, “El encargado”, “Cien años de soledad” y “Anatomía de un instante”.

La programación incluye además el curso “Diálogos de Transformación”, dirigido por el director de la UIMP en València, Vicent Martínez, y orientado a la actualización de la formación docente ante los nuevos retos sociales, tecnológicos y culturales que afectan a los centros educativos. Este curso está dirigido al profesorado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, así como a profesionales de la orientación educativa, equipos directivos, coordinadores de bienestar y convivencia, coordinadores TIC y responsables de innovación educativa. Serán cinco sesiones entre el 13 de octubre y el 24 de noviembre de 2026 en el salón de actos de la sede del CSIC de València, en la calle Bailía, 1.

Vicent J. Martinez, nuevo director de la UIMP en Valencia / Germán Caballero

La UIMP también dedicará un seminario a los “Cuarenta años de la Ley General de Sanidad y el legado intelectual de Ernest Lluch”, bajo la dirección de Vicent Soler, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València. El curso se celebrará los días 19 y 20 de noviembre de 2026, casi coincidiendo con el aniversario de su asesinato a manos de ETA. Se analizará la construcción del Sistema Nacional de Salud desde perspectivas históricas, políticas, económicas y sociales, además de abordar los retos actuales de la sanidad pública. La actividad también reivindicará la figura de Ernest Lluch como intelectual comprometido con el diálogo, el reformismo y el servicio público.

Un 2027 con cómic, astrofísica y mediterráneo

En cuanto al año que viene, la programación prevista por la sede valenciana de la UIMP incorpora también una propuesta sobre derecho internacional bajo el título “¿Es posible refundar el Derecho y el orden internacionales? Realismo político, guerra y Derecho internacional”. El curso, planteado para febrero de 2027, estará dirigido por Consuelo Ramón. Otro de los cursos previstos será “Crear y pensar en libertad: mujeres artistas, críticas y teóricas en la España contemporánea”, dirigido por Rafael Gil, catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València, y se celebrará a finales de junio o principios de julio del curso académico 2026-2027.

La UIMP incluirá además el curso “Cómic para la divulgación y enseñanza de las ciencias experimentales”, a cargo de Álvaro M. Pons y Noelia Ibarra, de la Universitat de València. En el ámbito de la salud mental, la programación contempla el curso “Tecnologías digitales y salud mental: oportunidades, riesgos y retos futuros”, dirigido por Rosa M. Baños, catedrática de Psicopatología. Será previsiblemente a finales de junio o principios de julio del curso 2026-2027.

La emergencia climática será otro de los ejes de la oferta formativa, con un curso dirigido por Jorge Olcina, de la Universidad de Alicante, y Joan Romero, de la Universitat de València. Bajo el título “Emergencia climática en el Mediterráneo español: investigación, educación y políticas”. También vinculado al entorno mediterráneo, el curso “Los problemas de conservación de la biodiversidad en el Mediterráneo” estará dirigido por Juan Antonio Raga, catedrático de Zoología de la Universitat de València y será a finales de junio o principios de julio del curso 2026-2027.

La sede valenciana de la UIMP acogerá asimismo la “European Astrophotography Conference. Curso universitario de reducción y análisis de imágenes astronómicas”, dirigida por Iván Martí, jefe de instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universitat de València, del 8 al 11 de abril de 2027. La programación incorpora además el curso “América Latina en el nuevo escenario geopolítico definido por la Administración Trump”, dirigido por Joan del Alcàzar, del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València.

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En el ámbito de la astrobiología, la UIMP prevé la celebración de la “Escuela Internacional de Verano en Astrobiología: From Planet Detection to Biosignatures”, dirigida por Andrés Moya, del Departament d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València. La oferta se completa con una propuesta sobre “Desastres naturales vinculados al cambio climático. Una perspectiva sociológica”, a cargo de Antonio Ariño, catedrático emérito de Sociología de la Universitat de València y Premio Nacional de Sociología.