Los clásicos siempre vuelven: Llorca repesca al ex Unió Valenciana José María Chiquillo a un año de elecciones

Hay clásicos que nunca mueren. Y en el PP, los gestos hacia los sectores del valencianismo tricolor siempre regresan, sobre todo cuando asoman las elecciones en el horizonte. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Industria, Marian Cano, firmaron el pasado viernes en la Nucia el fichaje de José María Chiquillo como nuevo directivo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

Con Chiquillo regresa a los gobiernos del PP un histórico de la antigua Unió Valenciana, desaparecida de los procesos electorales hace ya varios ciclos pero cuyo eco se ha seguido invocando de manera recurrente en el ámbito conservador.

Hacía tiempo que el PP no emitía este tipo de señales, aunque sí que ha mantenido engrasadas las relaciones con entidades como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). En realidad, ha sido el presidente provincial del PP de València, Vicent Mompó, quien ha ocupado el espacio del sector valencianista este mandato.

Chiquillo lideró Unió Valenciana hasta 2005, momento en que pasó al PP, como independiente, donde ha ocupado varios cargos. Había sido diputado en el Congreso por Unión Valenciana en los 90, y como popular fue senador y diputado varias legislaturas.

Ruta de la Seda

Tras dejar de ocupar puestos en 2019, Chiquillo se ha mantenido alejado de la primera línea política, aunque no ha perdido la presencia pública al desarrollar su carrera en el ámbito de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y como presidente de la plataforma digital de la Ruta de la Seda y representante de España en la Red del Programa Unesco Rutas de la Seda. Es licenciado en Derecho y se ha dedicado en los últimos años a la consultoría internacional. Desde hace unos meses también es cónsul honorario de Uzbekistán en Valencia.

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Ahora, como directivo de Ivace, Chiquillo compartirá espacio con el exsecretario autonómico de Mazón Santiago Lumbreras, recuperado también por Llorca como director general de esta entidad del sector público, encargada de promover la internacionalización de la economía valenciana. El puesto de alta dirección en Ivace está dotado con 58.000 euros.