Las comarcas vaciadas, entre la oportunidad y el reto ante el eclipse

El eclipse del 12 agosto es el acontecimiento más esperado del verano y la Comunitat Valenciana es uno de los mejores lugares para verlo (si las nubes lo permiten). Sin embargo, algunos de los mejores puntos de observación se encuentran en pequeños municipios que no disponen de gran capacidad de hospedaje y que ya están al 100 % de ocupación. La ocasión es una oportunidad para mejorar la economía del territorio rural, que depende en gran parte del turismo, pero también trae consigo una responsabilidad de buena gestión y organización por parte de los ayuntamientos.

Por ello, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) se ha volcado en transmitir la información necesaria para un desarrollo óptimo en todo el territorio. El foco principal ha sido la divulgación de buenas prácticas y de infografías y material informativo en las comarcas con menos recursos.

Sergio Mensua, secretario general de la federación, explica la importancia de diferenciar las grandes ciudades del resto de la Comunitat Valenciana. “Por ejemplo, València tiene una capacidad comunicativa increíble, pero un 40 % de nuestros 542 municipios tienen menos de 1.000 habitantes y para ese tipo de pueblo, muy de interior además, está muy bien facilitarles el trabajo”, cuenta.

Estos territorios de menor población disponen de las mejores condiciones para la observación del eclipse, gracias a una menor contaminación lumínica y del aire, que permite ver el cielo despejado por la noche, como es el caso de Gàtova. Situada en el corazón de la Calderona y con dos de los picos más altos de esta sierra, el Gorgo y el del Águila, ambos con unos novecientos metros de altitud y perfectos para observar el eclipse. Su alcalde, Jesús Salmerón, afirma que ya se ha reunido con técnicos de la Generalitat para tratar los puntos de acceso y el aforo, que en el caso de Gàtova ronda los 500 espectadores.

Un beneficio a largo plazo

El beneficio económico podría ir más allá de los días del eclipse. Según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), los viajeros frecuentes a destinos rurales son los más proclives a aprovechar el eclipse para conocer nuevos territorios. Esto se traduce en un posible efecto de fidelización que podría extender los beneficios económicos más allá de la propia semana del evento. El secretario general de la FVMP coincide en que “es probable que un viajero que tenga una primera experiencia en el interior del territorio valenciano se convierta en habitual” y explica que es una de las cuestiones de mayor interés en los ayuntamientos.

Salmerón confirma que la captación de turistas es uno de los puntos que se pretende potenciar. “Hablamos de un municipio en riesgo de despoblación y si a una persona que viene a ver el eclipse le gusta el pueblo y vuelve en otra ocasión o compra una casa aquí, se genera un plusvalía muy importante”, afirma.

Comienzan los preparativos un mes antes

El alcalde de Gàtova explica que el municipio está preparando el territorio. Disponen de buenas localizaciones y gran capacidad de aparcamiento, además de poner especial énfasis en los puntos más altos, donde no hay vegetación que impida visualizar el eclipse. Salmerón se muestra seguro y muy capaz de gestionar el evento.

El secretario general de la FVMP destaca la gran labor de los ayuntamientos, que están trabajando de forma responsable y organizada para garantizar la seguridad y el disfrute de los espectadores, a pesar de no disponer de los recursos de las grandes ciudades o los puntos oficiales establecidos desde la Generalitat.

El evento trae consigo un reto

A pesar del impacto positivo en la economía de los territorios, el eclipse es todo un reto para los pueblos del interior de la Comunitat Valenciana. Uno de los elementos de mayor preocupación es el posible colapso de carreteras, sobre todo a la hora de enfrentar una situación de emergencia en la que se tenga que movilizar a los cuerpos de seguridad, sanitarios o bomberos.

Una forma de evitar las aglomeraciones en la carretera y en municipios pequeños es la difusión de los puntos oficiales de observación de la Generalitat. Entre ellos, se encuentran poblaciones como Aras de los Olmos, de proporciones más reducidas, pero también València, con una capacidad de aforo y recursos más que suficientes para hacer frente al turismo de grandes dimensiones. De esta forma, se evita una afluencia excesiva en lugares con más dificultad de gestión.

La alcaldesa de Puçol, punto oficial de observación, Paz Carceller, afirma que el municipio ya dispone de los recursos suficientes, los propios junto con los proporcionados por la Generalitat, para garantizar la seguridad del evento. Sin embargo, reconoce que en otras lugares puede ser más complicado. "También tendrá un mayor impacto económico es pueblos de interior, en la zona de sol y playa estamos habituados a reforzar recursos durante el verano”, cuenta.

El añadido a la ya mayor ocupación durante el verano

A pesar del auge económico que supondrá el eclipse para los pueblos rurales de la Comunitat Valenciana, Sergio Mensua señala que el verano ya es uno de los periodos de mayor turismo en el interior, y afirma que este beneficio hubiese sido más diferenciado de haber ocurrido en otras fechas. Sin embargo, reconoce el efecto de visibilización y consolidación de la demanda turística estival. Además, muchas personas estarán en su periodo vacacional y tendrán mayor disponibilidad.

Sin embargo, la promoción de municipios interiores no es tan necesaria en verano como durante otras temporadas, ya que las personas que tienen su segunda residencia allí acuden esos meses y en se celebran las fiestas patronales. “Si sucediese en el mes de mayo, sería maravilloso porque podrían trabajar alrededor de esa fecha y desestacionalizar un poco el turismo, pero igualmente es una suerte que vayamos a poner en el mapa a nuestros municipios de montaña y de interior”, insiste Mensua.

Unas dimensiones inciertas

La cantidad de personas que asistirá a la observación del eclipse es difícil de calcular, así lo expresan los alcaldes de Gàtova y Puçol. “Nunca hemos presenciado un evento así, lo más parecido fue una jornada de observación de estrellas que organizamos el año pasado, acudieron unas 200 personas pero esto es mucho más imponente”, cuenta Salmerón. Incluso Carceller reconoce que ni siquiera ella sabe con exactitud cuáles pueden ser las dimensiones del evento hasta que no se desarrolle.

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Sergio Mensua afirma que la visibilización de los municipios de interior de la Comunitat Valenciana es algo muy positivo para su economía, pero también es de extrema necesidad una cautela y pedagogía para que el evento se desarrolle de forma segura y responsable. “Hay que hacer las cosas bien”, concluye.