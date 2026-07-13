El deporte universitario en la UPV: un pilar para la formación integral y el bienestar

El deporte universitario desempeña un papel fundamental en la formación integral de la comunidad universitaria, promoviendo no solo la actividad física, sino también valores como el esfuerzo, la inclusión, el trabajo en equipo, el bienestar y el cuidado de la salud mental. En la Universitat Politècnica de València, el Área de Deportes se ha consolidado como un servicio clave que ofrece una amplia programación de actividades, competiciones y servicios adaptados a las necesidades del estudiantado, el PDI y el PTGAS. Al proyecto deportivo se le suma el proyecto UPV saludable, que abarca acciones concretas para colectivos específicos e incorpora una visión integral de la salud: actividad física, salud mental, hábitos de nutrición, descanso y convivencia.

En este contexto, conversamos con el Vicerrector de Convivencia y Bienestar de la UPV, Santiago Guillem Picó, para conocer de primera mano las líneas estratégicas que guían su gestión, los principales retos del deporte universitario, la salud y las iniciativas que se están impulsando para seguir fomentando la práctica deportiva en la universidad.

¿Qué papel juega el deporte dentro del proyecto educativo de la universidad?

El deporte y la salud son pilares esenciales del proyecto educativo de la UPV. Contribuyen a la formación integral del estudiantado, fomentando valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la igualdad, la inclusión y la resiliencia. Además, la práctica deportiva es una herramienta clave para mejorar la salud física y mental, reforzar el sentido de pertenencia y promover hábitos de vida activos durante toda la vida universitaria, tanto en el alumnado como en el personal. En este planteamiento resulta también importante educar en nutrición, hidratación, descanso y recuperación, porque el deporte universitario no debe entenderse solo como práctica física, sino como una cultura de bienestar.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la gestión deportiva universitaria hoy en día?

El reto al que nos enfrentamos es la adaptación a las nuevas demandas de la sociedad, que pide más deporte recreativo y de ocio, más flexible y orientado a la salud, sin abandonar el deporte de competición. A esto se une la idea de tener una universidad abierta a la sociedad, con instalaciones y programas que puedan servir no solo a la comunidad universitaria, sino también al entorno social en su conjunto.

Hoy es también un reto fundamental mejorar la salud mental de nuestra comunidad en un entorno que en ocasiones nos desborda. La vida universitaria es cada vez más exigente para el estudiantado y también para el personal trabajador. Por eso el deporte debe actuar como una vía de desconexión, socialización y prevención del sedentarismo, acompañado de hábitos de nutrición y descanso que ayuden a sostener el rendimiento académico, laboral y personal.

A nivel de infraestructuras, nuestra universidad cuenta con instalaciones que ya superan los 30 años y necesitan adaptaciones a los nuevos estándares medioambientales, siempre con la mirada puesta en la sostenibilidad económica y en la accesibilidad para todos los colectivos.

Al proyecto deportivo se le suma el proyecto UPV saludable, que abarca acciones concretas para colectivos específicos e incorpora una visión integral de la salud. / UPV

¿Qué líneas estratégicas están marcando la evolución del Área de Deportes?

La línea principal es la promoción de la actividad física saludable, atendiendo a las necesidades de todos los colectivos: estudiantes, personal, personas con diversidad funcional, personas que se inician en el deporte o que buscan una práctica más recreativa, etc. El objetivo es incrementar cada año la participación y fidelización de los usuarios, pero también mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.

Es importante también el impulso al deporte de competición federada y, sobre todo, al deporte de élite, para ayudar a que los deportistas de más alto nivel puedan compaginar sus estudios con una práctica deportiva exigente. En ese acompañamiento deben estar presentes la planificación, la prevención de lesiones, el descanso, la nutrición y la atención al equilibrio emocional.

Todo ello se enmarca en la gran apuesta de la UPV por ofrecer deporte gratuito para su comunidad universitaria. Una universidad que hace deporte es una universidad más sana, con un clima de convivencia mejor. En definitiva, apostar por el deporte es apostar por el bienestar, la convivencia y una experiencia universitaria más completa para el alumnado y para el personal.

¿Cómo está evolucionando la participación del estudiantado, PDI y PTGAS en las actividades deportivas?

La UPV tiene en este momento más de 18.000 personas que hacen deporte en la universidad. Significa que el 48 % de la comunidad universitaria elige hacer deporte en la UPV. Desde que se apostó por el deporte gratuito, la evolución ha sido sorprendente, pasando de los 11.000 usuarios a más de 18.000 en este curso académico. Es una apuesta clara por el deporte, pero también por un campus más saludable, más participativo y más cohesionado. El reto ahora es seguir incorporando a quienes todavía no practican actividad física, ofreciendo propuestas flexibles para estudiantes, PDI y PTGAS.

¿Qué supone para la universidad la participación en competiciones federadas?

El deporte federado es una realidad dentro de la comunidad universitaria, con deportes como el ciclismo, la natación, el atletismo, el rugby o el triatlón, que tienen arraigo y tradición en la UPV desde hace muchísimo tiempo. Les prestamos el apoyo que necesitan para su participación en competiciones oficiales. Además, fomentar el deporte federado genera una transferencia de deportistas hacia las selecciones de la UPV y ayuda a mejorar los resultados en las competiciones universitarias oficiales.

Otros deportes, como el ciclismo femenino, aportan visibilidad a la UPV, sobre todo en el ámbito del deporte femenino, una acción necesaria para la captación de talento femenino en una universidad con mayoría de titulaciones STEM. También transmiten un mensaje muy potente: el deporte universitario abre espacios de participación, liderazgo y referentes positivos para el alumnado.

¿Qué apoyo reciben los y las deportistas de alto nivel o élite dentro de la UPV?

Los deportistas de alto nivel acceden a la UPV por el cupo de reserva de plazas que marca la normativa vigente. Al llegar a la universidad cuentan con el Programa para Deportistas de Alto Nivel, un programa que se remonta a 1999 y que permite compaginar la carrera deportiva con las obligaciones académicas. Este programa ofrece apoyo extra al estudiantado deportista, permitiendo adaptar horarios de clase, aplazamientos de exámenes y prácticas, así como obtener ayudas económicas que sufraguen parte del gasto que añade a las familias el hecho de ser deportista de élite. Además, es importante que estos deportistas encuentren en la universidad un entorno que cuide también su salud mental, su alimentación, la gestión de la presión competitiva y el equilibrio entre estudios, entrenamiento y vida personal.

¿El proyecto UPV saludable qué acciones ofrece a la comunidad universitaria?

Es un proyecto pionero que atiende la demanda de colectivos concretos, como el programa OncoEspoport, dirigido a personas que están inmersas en procesos oncológicos y que pueden mejorar su día a día a través del deporte de la mano de expertos profesionales.

También contempla acciones encaminadas a la mejora de la salud mental, como los grupos de taichi que se practican en los propios jardines de la UPV, las acciones formativas de mindfulness para el personal o el gabinete de atención psicológica para el estudiantado. En esta visión integral de universidad saludable, la nutrición debe ocupar un lugar relevante: alimentación equilibrada, hidratación, descanso y educación en hábitos saludables son elementos inseparables de la práctica deportiva y del bienestar cotidiano.

¿Hay previstas mejoras o nuevas infraestructuras deportivas en el corto o medio plazo?

Acabamos de reabrir la pista de atletismo con una aportación económica cercana al millón de euros, con una remodelación integral y rehabilitación de los fosos de salto. Nuevas demandas sugieren la incorporación próximamente de instalaciones para la práctica del pickleball, una novedad deportiva que piden nuestros usuarios.

Nunca se deja de invertir en el mantenimiento de los más de 60.000 metros cuadrados de instalaciones disponibles en la UPV, algunas de ellas con más de 30 años de antigüedad y un uso continuado de 7.30 a 23.00 horas diariamente. Hay que invertir no solo en la propia instalación, sino también en el material necesario para la práctica deportiva en condiciones adecuadas. En el corto y medio plazo, la clave será disponer de espacios versátiles, sostenibles e inclusivos, que permitan desde la competición hasta la práctica libre, el entrenamiento saludable, la recuperación y las actividades de bienestar.

¿Qué impacto tiene el deporte universitario en la sociedad y el entorno local?

Recientemente la UPV ha firmado un acuerdo de colaboración con el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso, a través de la SD Correcaminos, para incorporar una nueva forma de gestión público-privada que dé soporte a los clubes de atletismo de la ciudad de Valencia.

Los deportistas de la UPV se convierten en referentes para la juventud y la sociedad en general como ciudadanos con valores y un estilo de vida saludable. Además, el deporte universitario tiene un impacto que va más allá de la competición: favorece la integración del alumnado, genera comunidad, acerca la universidad a su entorno y ofrece al personal trabajador una vía de bienestar, convivencia y equilibrio frente a la rutina laboral.

¿Qué objetivos le gustaría haber alcanzado al final de su mandato?

Me gustaría haber consolidado una UPV en la que el deporte sea una parte natural de la vida universitaria: gratuito, accesible, inclusivo y conectado con la salud. Un objetivo central es mantener y aumentar la participación, no solo entre el estudiantado, sino también entre el PDI y el PTGAS, porque el bienestar de la universidad depende de todos sus colectivos.

También me gustaría avanzar en la renovación sostenible de las instalaciones, reforzar el deporte femenino y el deporte inclusivo, apoyar a los deportistas de alto nivel y dar más peso al proyecto UPV saludable. Esto significa integrar mejor la actividad física con la salud mental, la nutrición, el descanso y la prevención, de manera que el deporte universitario sea una herramienta real de convivencia, rendimiento académico y bienestar laboral.

¿Qué mensaje trasladaría a la comunidad universitaria para animarla a practicar deporte?

El mensaje es claro: el deporte en la UPV es accesible, configurable a la carta y cercano, y debe formar parte de la experiencia de todo el estudiantado que pasa por la universidad, así como del personal de la UPV. No se trata únicamente de competir, sino de cuidarse, relacionarse, desconectar y adquirir hábitos que acompañen durante toda la vida.

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No hay excusa con un programa extenso, que además permite iniciarse y practicar deportes que en otros ámbitos resultan caros o inaccesibles, como el tiro con arco, el remo, la esgrima, etc. Practicar deporte, cuidar la salud mental, alimentarse mejor y descansar adecuadamente son piezas de una misma idea: una universidad más saludable, más humana y con mejor convivencia.