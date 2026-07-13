Aviso naranja por calor extremo en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de que los termómetros alcanzarán los 42ºC en una semana crítica

La Comunitat Valenciana se enfrenta a una semana meteorológica muy adversa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido sobre la llegada de un nuevo episodio cálido, intenso y muy prolongado, que se convertirá en el cuarto del año, tras el vivido a finales de mayo y las dos olas de calor registradas entre el final de junio y el principio de julio.

Esta nueva escalada de las temperaturas no viene sola, y es que llegará acompañada de tormentas secas en el interior y de una importante intrusión de polvo en suspensión (calima)que afectará notablemente al territorio valenciano, tal y como reflejan los mapas de previsión de aerosoles para los próximos días.

Mapa de contenido total de aerosoles del jueves a mediodia, donde se aprecia la gran cantidad de polvo y otros aerosoles previstos. / Aemet

Primeros avisos amarillos

Durante el martes las temperaturas sufrirán un ascenso, activando los primeros avisos amarillos por temperaturas significativamente elevadas en gran parte del interior del territorio valenciano:

Interior sur de Valencia: Máximas de hasta 37ºC.

Máximas de hasta 37ºC. Interior de Alicante: Máximas de hasta 38ºC.

Máximas de hasta 38ºC. Interior norte de Valencia: Máximas de hasta 36ºC.

Aviso naranja y máximas de 42ºC

El miércoles la situación se complicará notablemente con la entrada oficial del grueso de este episodio cálido. Se espera un ascenso notable de las temperaturas máximas en el prelitoral y litoral central. Los termómetros activarán las siguientes alertas:

Aviso naranja en el litoral e interior norte y sur de Valencia: Las temperaturas alcanzarán los 40ºC en las zonas litorales, especialmente en su parte más interior. En puntos del interior del litoral de Valencia se podrían registrar máximas extremas de hasta 42ºC .

Las temperaturas alcanzarán los 40ºC en las zonas litorales, especialmente en su parte más interior. En puntos del interior del litoral de Valencia se podrían registrar . Aviso amarillo en el litoral norte y sur de Alicante: Máximas de 37ºC.

Máximas de 37ºC. Aviso amarillo en el interior norte y sur de Castellón: Máximas de 37ºC.

Previsión de la Aemet de la temperatura media durante el nuevo episodio de calor. / Aemet

114 muertes en julio

El calor extremo en la Comunitat Valenciana no es solo una cifra meteorológica o un dato para las series históricas; tiene un impacto directo y severo en la salud de la población. Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, desde el pasado 1 de julio han fallecido 114 personas en la Comunitat Valenciana debido a las temperaturas extremas, lo que equivale a una media de 10 decesos diarios por calor.

Para contextualizar la gravedad de estos datos, la cifra supera ampliamente los 14 fallecidos registrados en las carreteras valencianas durante todo el pasado mes de junio.

Análisis de la temperatura media en la Comunitat Valenciana. / Aemet

El pico de la segunda ola de calor

Las estadísticas reflejan con claridad el impacto de la segunda ola de calor del verano, que tuvo una duración de cuatro días (entre el 6 y el 10 de julio) y que acumuló una situación insólita de tres jornadas consecutivas con máximas superiores a los 44 grados.

Julio comenzó registrando entre uno y tres fallecimientos diarios por calor. Sin embargo, a partir del 8 de julio (tercer día de la ola de calor), los casos se dispararon por encima de los 14 diarios. Tras el inicio de esa segunda ola, se han atribuido 104 decesos al calor de forma directa. Las jornadas posteriores al miércoles pasado registraron cifras alarmantes de 20, 22, 19 y 17 fallecidos diarios, respectivamente.

El pico de mortalidad se registró el pasado 10 de julio, justo un día después de que finalizara la ola de calor, evidenciando las consecuencias del calor persistente en el cuerpo humano.