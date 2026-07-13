Eugenio Coronado, catedrático de la Universitat de València, gana el Premio Nacional de Nanotecnología 2026

El catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de València y director del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol), Eugenio Coronado Miralles, ha sido reconocido con el V Premio Nacional de Nanotecnología 2026 por su trayectoria científica y su decisiva contribución al desarrollo de la nanociencia molecular en España.

El galardón, promovido y organizado por Alphabioteclegal, entidad especializada en derecho y biotecnología, cuenta con la colaboración de la Fundación PONS, que acogerá la ceremonia de entrega, según ha informado la Universitat de València en un comunicado.

El Premio Nacional de Nanotecnología distingue trayectorias científicas de referencia y reconoce su aportación al avance de la innovación, la transferencia de conocimiento y la formación de nuevas generaciones de investigadores.

El jurado ha valorado especialmente la carrera de Eugenio Coronado, considerado un referente internacional en campos como el magnetismo molecular, la espintrónica molecular, los materiales bidimensionales y las tecnologías cuánticas.

A lo largo de su trayectoria, Coronado ha publicado más de 730 artículos científicos, que acumulan alrededor de 45.000 citas, y cuenta con un índice h de 103. Además, ha participado en el desarrollo de 18 patentes, una muestra de su compromiso con la transferencia de conocimiento y con la aplicación práctica de los resultados de la investigación.

La Universitat de València ha destacado que Eugenio Coronado ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación del magnetismo molecular como área de investigación y en la creación de una escuela científica que ha formado a varias generaciones de investigadores.

Su trabajo ha permitido estrechar la relación entre la química molecular, la física de materiales y la nanotecnología, abriendo nuevas vías para el diseño de materiales funcionales con potenciales aplicaciones en electrónica, almacenamiento de información y tecnologías cuánticas.

El reconocimiento subraya también su labor docente, la formación de talento, el impulso de nuevas líneas de investigación y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

Esta concepción de la ciencia, basada en la excelencia, la colaboración y el apoyo a las nuevas generaciones, ha resultado clave para el crecimiento del ICMol y para su consolidación como centro internacional de referencia en ciencia molecular.

La ceremonia de entrega del V Premio Nacional de Nanotecnología se celebrará el 10 de noviembre de 2026 en la sede de la Fundación PONS, en Madrid.

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Este nuevo reconocimiento se suma a la amplia trayectoria de premios y distinciones recibidos por Eugenio Coronado y pone en valor su contribución al avance de la ciencia molecular y la nanotecnología en España.