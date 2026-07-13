La Fe ya ha realizado diez trasplantes renales de donantes vivos en 2026

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha experimentado una tendencia al alza en la actividad de trasplante renal de donante vivo durante los primeros seis meses del año, con un total de 10 donaciones renales en vida. Esto significa que el centro ha superado en solo seis meses toda la actividad del año 2024, que registró siete donaciones de este tipo, y además, podría rebasar el récord de 2025, con 15 donaciones de riñón de donante vivo adulto, y una en menor.

Aumento de estos transplantes

La coordinadora de trasplantes de La Fe, Ana Tur indica que detrás de este incremento de las donaciones renales en vida está la optimización de todo el proceso. Además, al realizarse la extracción y el implante de forma casi simultánea, el órgano sufre un menor daño isquémico, es decir, la reducción o interrupción del flujo sanguíneo en una parte del cuerpo. De esta forma, aumentan las probabilidades de una función renal inmediata. “Junto a este menor riesgo de isquemia, cuando además existe relación genética entre donante y receptor, la mayor similitud inmunológica minimiza el riesgo de rechazo”, ha añadido el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital La Fe, Pablo Molina.

Las ventajas del donante vivo

Según la guía de información de trasplante renal de donante vivo publicada por la Organización Nacional de Transplantes (ONT), la intervención proporciona mejores resultados de supervivencia de paciente e injerto y mejor calidad de vida para el receptor que el de donante fallecido. Esto se debe a que el procedimiento se realiza en el momento en el que donante y receptor están en situación óptima, reduciendo el tiempo de espera y minimizando el deterioro clínico que supone la diálisis. De hecho, en el mejor de los casos no es necesario que el paciente reciba este tratamiento, que sustituye parcialmente la función de los riñones cuando estos fallan.

Cirugía mejorada

La ONT explica que los avances en el campo de la medicina han permitido que la cirugía tradicional, que consistía en una amplia herida lumbar para extraer el riñón y el uréter, ha sido reemplazada generalmente por técnicas mucho menos invasivas para el donante, como la laparoscopia. Esta técnica acorta el tiempo de hospitalización y favorece un restablecimiento más rápido del donante.

La técnica estándar empleada en La Fe para la extracción es precisamente esta, y también se está implementando el uso de robot Da Vinci. Este sistema es la plataforma de cirugía asistida por robot que permite a los cirujanos realizar intervenciones complejas de forma precisa e incorpora herramientas como visión 3D. Ambas formas de intervención son mínimamente insavivas y han sustituido a las tradicionales.

Tras la cirugía, la persona donante puede llevar una vida normal, con el único requisito de realizarse controles médicos periódicos para monitorizar su función renal de por vida. Además, desde marzo de 2025, se acogen a un régimen especial de incapacidad temporal que protege su situación laboral durante el proceso de donación y recuperación.

Los efectos de la intervención en donantes

Donar un órgano en vida es un procedimiento importante y al tratarse de una cirugía mayor conlleva riesgos. Las complicaciones más frecuentes son la infección de la herida quirúrgica y el sangrado posquirúrgico. Sin embargo, el índice de complicaciones es bajo y el riesgo de fallecimiento es mínimo.

En cuanto a la calidad de vida tras la donación, sigue siendo prácticamente la misma que anteriormente. El donante llevará un seguimiento de salud general de por vida y será su médico el que decida la frecuencia de estos controles. En el caso de las mujeres, la donación no imposibilita el embarazo, pero es aconsejable evitar quedarse embarazada durante los dos años posteriores a la cirugía y consultar a su médico sobre los cuidados prenatales.

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En cuanto al vínculo con el receptor, predominan las parejas sentimentales y familiares de primer grado, incluyendo hermanos o progenitores. En el caso de donantes sin vínculo familiar, figura que se conoce como ‘el buen samaritano’, la ley exige acreditar ante un juez que la decisión es puramente altruista.