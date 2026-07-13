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'Gigafactoría botánica': Ximo Puig presume de legado industrial botánico para la C. Valenciana

El expresident recuerda que la gran inversión del grupo Volkswagen en Sagunt fue iniciativa de su Consell

Presentación de la gigafactoria, en 2023, con el Rey en Sagunt.

Presentación de la gigafactoria, en 2023, con el Rey en Sagunt. / Daniel Tortajada / LEV

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Redacción Levante-EMV

València

El expresident de la Generalitat Ximo Puig recordaba hoy una visita que se produjo hace justo tres año a Salzgitter, la ciudad alemana donde se ubica la factoría gemela de la que será la emblemática factoría de baterías para coches eléctricos que el grupo Volkswagen está instalando en Sagunt.

"Fa tres anys vam anar a Salzgitter per vore com seria la gigafactoria valenciana de Sagunt. És especial vore com funciona ja la fabricació de bateries elèctriques a la planta alemanya. Les coses importants costen. I perduren", señaló en sus redes sociales.

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Aquella iniciativa industrial nació de manera inesperada, fruto de una carta que envió la secretaria autonómica Rebeca Torró (hoy número 3 del PSOE) a Seat España para que el grupo industrial contemplara realizar su inversión en este territorio. Meses después, en 2021, se confirmó la que será la mayor inversión industrial en medio siglo en la Comunitat Valenciana, que se inaugurará dentro de unos meses.

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