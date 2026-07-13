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Transporte Público

Los usuarios del metro de Valencia aumentan un 8 % en junio

FGV registra en total un crecimiento del 7,10 % de usuarios durante el pasado mes si bien las cifras del TRAM en Alicante descienden

Parada de Àngel Guimerà, Metrovalencia

Parada de Àngel Guimerà, Metrovalencia / Germán Caballero / LEV

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Kevin Contreras

València

El transporte público en las redes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) aumenta su uso en junio respecto al mismo mes del año pasado. Las líneas de Metrovalencia y TRAM d'Alacant sumaron más de diez millones de movimientos en junio, un aumento del 7,10 % respecto a junio de 2025. Por su parte, TRAM de Castelló y TRAM d'Alacant bajaron su consumo, un 2,73 % y un 2,88 % menos que hace un año.

Metrovalencia ha sido el servicio favorito. Más de ocho millones de desplazamientos fueron registrados en el pasado mes, lo que supone un crecimiento del 8'12 % en comparación a junio de 2025. Por su parte, el TRAM d'Alacant registró algo más de 1.900.000 desplazamientos en su red, compuesta por cuatro líneas de tranvía, una de tren-TRAM y otra de tren convencional.

El recorrido en Metrovalencia

El día 5 de junio fue el de mayor tránsito entre el metro y el tranvía, justo el día después de que terminara la primera convocatoria de exámenes de PAU en la Comunitat Valenciana, cuando se registraron casi 333.000 desplazados. Durante el mes, el servicio de metro ha liderado el número de servicios prestados, con más de 6.240.000 desplazamientos, mientras que las cuatro líneas de tranvía se quedaron en 1.231.700 movimientos.

La Línea 3, que comienza en Rafelbunyol termina en Aeroport, fue la que más viajeros desplazó, con un total de 1.597.557, seguida de la Línea 5, que tuvo 1.216.460 pasajeros durante el mes. Xàtiva fue la parada más concurrida, con más de medio millón de usuarios, seguida de Colón (441.521), Àngel Guimerà (307.506) y Plaça Espanya (265.969), cuatro de las paradas más céntricas de la ciudad.

Valencia. Estación de metro de Xativa. Congestión de pasajeros. Aglomeración de público. MetroValencia FGV Ferrocarrils de la Generalitat VLC

Estación de metro de Xativa, MetroValencia / JM LOPEZ / LEV

En el caso del tranvía, la Línea 4, que lleva desde Mas del Rosari hasta Doctor Lluch, junto a la playa, ha sido la más utilizada. 637.826 desplazamientos, más de la mitad de recorridos del tranvía en la provincia de Valencia, han sido realizados por la línea azul. Alacant, con 65.400 viajeros, y Pont de Fusta, con 62.316, han sido las dos paradas más utilizadas por los pasajeros.

El TRAM d'Alacant baja su uso

1.911.818 usuarios fueron los que utilizaron el TRAM d'Alacant durante el pasado mes. Un descenso del 2,88 % respecto a junio del año pasado y cuyo día de mayor tráfico fue el 23 de junio, víspera de San Juan en plenas hogueras de Alicante, con un total de 93.507 pasajeros.

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ALICANTE. LINEA 5 TRAM TRANVIA TRNASPORTE

LINEA 5 TRAM D'ALACANT TRANVIA / PILAR CORTES

La Línea 2, que une Luceros con Sant Vicent del Raspeig, ha sido la línea más concurrida del mes, con más de 700.000 movimientos y acumulando más de un tercio de los desplazamientos que han ocurrido durante el mes de junio. Luceros ha sido la estación más utilizada, con un total de 321.584 pasajeros.

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