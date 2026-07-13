Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pantallas acusticas San Antonio de BenagéberAlerta naranja calor Comunitat ValencianaInspección educativaTiempo eclipsevacantes profesores 26-27Cotización hijosCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin

Morant acusa a Llorca de "comprar por completo la agenda fascista de Vox"

"Frente a los de la motosierra, el Gobierno de España se compromete con las grandes causas y por segundo año consecutivo rescataremos a la AVL", anuncia la ministra

Diana Morant, Ministra de Ciencia, en un acto con víctimas de la dana

Diana Morant, Ministra de Ciencia, en un acto con víctimas de la dana / Miguel Ángel Montesinos / LEV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Levante-EMV

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha cargado este lunes contra el consell de Juanfran Pérez Llorca por incluir la prioridad nacional en el acceso a la vivienda en los próximos presupuestos autonómicos. Llorca, afirma la también candidata a la Generalitat, "ha comprado por completo la agenda fascista de VOX". Las enminedas que se debaten en las Corts Valencianes "plasman las obsesiones de Vox". De un plumazo, apunta Morant, "han desaparecido los planes de igualdad de los sindicatos"

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que "Pérez Llorca acepta las enmiendas racista de la ultraderecha sin rechistar porque su única prioridad es aguantar en el asiento y contentar a Abascal para contentar también a Feijóo quien ni siquiera está convencido de que él sea un buen candidato" y ha recordado que "no es la primera vez que el Partido Popular se pliega ante VOX, ya fuimos la primera comunidad autónoma que conformó una gobierno negacionista que nos costó la vida de 230 personas". "Seguimos teniendo un gobierno negacionista que compra todos los postulados fascistas para mantenerse en el sillón", ha subrayado.

Noticias relacionadas

Finalmente, y, por otro lado, Diana Morant ha anunciado que mañana el Consejo de ministros aprobará la aportación anual del Gobierno a la Academia Valenciana de la Llengua y ha explicado que "frente a los de la motosierra, el Gobierno de España se compromete con las grandes causas y por segundo año consecutivo rescataremos a la AVL".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
  2. Estas son las 10 carreras con la nota de corte más alta en la Comunitat Valenciana para el curso 2026-27
  3. Notas de corte 2026-27 en las universidades de la Comunitat Valenciana: notas de la UV, UPV, UA, UMH y UJI
  4. En busca de 2.700 euros para que Abu acabe la universidad: 'Me faltan dos asignaturas para ser educador social
  5. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  6. La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia
  7. Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: 'Alcalde, no a las pantallas
  8. El modelo de Los Gallardos se repite en una veintena de pueblos valencianos

Morant acusa a Llorca de "comprar por completo la agenda fascista de Vox"

Morant acusa a Llorca de "comprar por completo la agenda fascista de Vox"

¿Qué tiempo hará en los eclipses solares de 2027 y 2028?

¿Qué tiempo hará en los eclipses solares de 2027 y 2028?

Fran Sanchis, el joven de Castellón que lucha contra un cáncer con un pronóstico del 10% de supervivencia: "Aún hay momentos en los que pienso que es una pesadilla"

Fran Sanchis, el joven de Castellón que lucha contra un cáncer con un pronóstico del 10% de supervivencia: "Aún hay momentos en los que pienso que es una pesadilla"

Rosa Martínez (Secretaria de Estado de Derechos Sociales): "La deuda histórica en Dependencia con la C. Valenciana es un bulo, pero ya se acaba"

Rosa Martínez (Secretaria de Estado de Derechos Sociales): "La deuda histórica en Dependencia con la C. Valenciana es un bulo, pero ya se acaba"

Aviso naranja por calor extremo en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de que los termómetros alcanzarán los 42ºC en una semana crítica

Aviso naranja por calor extremo en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de que los termómetros alcanzarán los 42ºC en una semana crítica

La jueza de la dana eleva a 231 el número de víctimas de la tragedia en Valencia

La jueza de la dana eleva a 231 el número de víctimas de la tragedia en Valencia

El curso 2026-2027 calienta motores con las vacantes: 280 plazas más que el curso pasado, 4.800 menos que hace dos

El curso 2026-2027 calienta motores con las vacantes: 280 plazas más que el curso pasado, 4.800 menos que hace dos

Los usuarios del metro de Valencia aumentan un 8 % en junio

Los usuarios del metro de Valencia aumentan un 8 % en junio
Tracking Pixel Contents