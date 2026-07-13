Morant acusa a Llorca de "comprar por completo la agenda fascista de Vox"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha cargado este lunes contra el consell de Juanfran Pérez Llorca por incluir la prioridad nacional en el acceso a la vivienda en los próximos presupuestos autonómicos. Llorca, afirma la también candidata a la Generalitat, "ha comprado por completo la agenda fascista de VOX". Las enminedas que se debaten en las Corts Valencianes "plasman las obsesiones de Vox". De un plumazo, apunta Morant, "han desaparecido los planes de igualdad de los sindicatos"

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que "Pérez Llorca acepta las enmiendas racista de la ultraderecha sin rechistar porque su única prioridad es aguantar en el asiento y contentar a Abascal para contentar también a Feijóo quien ni siquiera está convencido de que él sea un buen candidato" y ha recordado que "no es la primera vez que el Partido Popular se pliega ante VOX, ya fuimos la primera comunidad autónoma que conformó una gobierno negacionista que nos costó la vida de 230 personas". "Seguimos teniendo un gobierno negacionista que compra todos los postulados fascistas para mantenerse en el sillón", ha subrayado.

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Finalmente, y, por otro lado, Diana Morant ha anunciado que mañana el Consejo de ministros aprobará la aportación anual del Gobierno a la Academia Valenciana de la Llengua y ha explicado que "frente a los de la motosierra, el Gobierno de España se compromete con las grandes causas y por segundo año consecutivo rescataremos a la AVL".