Radiografía de las vacantes docentes para el curso 2026-2027: 280 plazas más que el curso pasado, 4.800 menos que hace dos

Como es normal, por volumen de alumnado, Secundaria es la mayoritaria, seguida de Infantil y Primaria. Ese sería un resumen superficial de la lista provisional de vacantes para la adjudicación de inicio de curso que ha publicado la Conselleria para el próximo curso, 2026-2027. Son las vacantes para profesorado interino, en prácticas, provisional o reingresado. En este listado, crecen las plazas respecto a las ofertadas el curso pasado en 287. Pero decrecen respecto a hace dos, y no poco: hay 4.820 plazas menos que en el curso 2024-2025.

En total, se han ofrecido 14.141 plazas, de las que 7.906 corresponden a Alicante, 2.327 a Castellón y 3.908 a Valencia. Eso quiere decir que en los centros de Alicante crece el número de plazas vacantes ofrecidas en 79. En Castellón se han ofrecido 191 más y en Valencia 17 más.

Por cuerpos docentes, el reparto incluye 4.882 plazas para maestros de Infantil y Primaria y 8.374 para Secundaria. En el cuerpo de maestros se han ofrecido 723 más que el año pasado. Llama la atención que en el cuerpo de Secundaria las plazas ofrecidas decrecen. Si el año pasado se ofrecieron 4.159 plazas, este año salen como vacantes 458 menos.

En cuanto a la Formación Profesional, salen como vacantes este año casi 400 plazas, 47 más que en el curso pasado. Completan la lista las 141 vacantes del profesorado de Música y Artes Escénicas, las 78 de catedráticos de Música y Artes Escénicas, las 136 de profesorado de Arte y Diseño, las 24 de maestros de taller de Arte y Diseño y las 108 de Escuelas Oficiales de Idiomas. En todos estos cuerpos excepto en el caso de maestros de taller, que se mantiene respecto al curso pasado, se han ofrecido entre 5 y 7 plazas menos.

Gráfico que muestra las vacantes en las adjudicaciones de inicio de curso por cuerpos docentes.

En cuanto a las plazas itinerantes, se han ofrecido 831 plazas, es decir, 61 más que el curso pasado.

El plazo para realizar peticiones telemáticas en este proceso de adjudicación se ha ampliado hasta este martes 14 de julio de 2026 a las 9.00 horas.

Más de 1.800 plazas reservadas para inglés

El recuento de plazas y su distribución lo realizan desde el sindicato mayoritario en la educación pública, el Stepv. Desde la organización sindical, además, ponen el foco en las plazas catalogadas en inglés, que son para el curso próximo 1.883 vacantes. Estas son las plazas con requisito lingüístico de este idioma, es decir puestos que solo pueden adjudicarse a docentes que, además de cumplir los requisitos de la especialidad, tengan la acreditación necesaria para impartir materias o áreas en inglés.

Consideran desde el Stepv que se han “sobrecatalogado” muchas plazas, es decir, que, a su juicio, se ha asignado ese requisito de inglés a más puestos de los que realmente sería necesario. Esto restringe el número de interinos que pueden optar a esas vacantes: una persona puede tener la especialidad correspondiente y estar bien situada en la bolsa, pero quedar excluida de una plaza por no disponer de la habilitación en inglés. El sindicato destaca especialmente las 428 plazas de Educación Infantil catalogadas para inglés.

Eso, según el listado provisional, aunque informan desde los sindicatos de que, en las próximas horas, se publicará una actualización del listado de vacantes. Según el Stepv, la Conselleria de Educación les ha comunicado que se debe a haber "detectado errores en la catalogación de plazas con B2 de Inglés".

Más de 46.000 interinos participan

Las adjudicaciones del inicio de curso siempre son de las más masivas. En ellas han participado 46.599 personas entre funcionarios de carrera y, mayoritariamente, profesorado interino. Estos últimos son los más numerosos: más de 46.000, entre los 17.345 del cuerpo de maestros y 28.000 del resto. En cuanto a los funcionarios de carrera, son minoritarios en las adjudicaciones, pero sí hay 599 que han participado, entre provisionales, reingresados o estabilizados.

Estudiantes, atendiendo al profesor en el aula / E.P.

“Después de años de incremento de plantilla, desde hace dos cursos estamos entrando en una clara recesión por la política de ‘sobran profesores’ anunciada por el conseller Rovira al tomar posesión del cargo, que no se ha revertido de manera significativa con la llegada de la consellera Ortí”, lamentan desde el Stepv.

Aseguran que, entre 2016 y 2023, la Conselleria del anterior gobierno, del Botànic, incrementó en 11.235 las plazas que se ofrecían y firmó con todos los sindicatos unos acuerdos de plantillas en 2023 “que ahora han sido sustituidos por una orden que recorta puestos de trabajo”.

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“En las adjudicaciones de inicio de curso de 2024 y 2025 se han dejado de ofrecer más de 7.400 puestos de trabajo respecto a 2023, un dato que muestra claramente la política de recortes en las plantillas docentes. Si en estas adjudicaciones de 2026 el número de plazas empieza a recuperarse ha sido, sin duda, por la presión del profesorado y de los sindicatos convocantes de las movilizaciones y, especialmente, de la huelga indefinida del pasado mes de mayo”, añaden. Y creen que “queda mucha plantilla por recuperar para poder atender mejor al alumnado”.