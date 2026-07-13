Más que un refresco: la huella de Coca-Cola en Valencia

Hace siete décadas, en 1954, el barrio de Cabanyal acogía las primeras operaciones de Coca-Cola en Valencia. Solo cinco años antes de abrir las puertas de su fábrica en Quart de Poblet, todavía activa en la actualidad. Desde entonces, Coca-Cola y Valencia han crecido de la mano, generación tras generación, compartiendo una historia común de éxito y desarrollo socioeconómico.

La compañía está presente en todo el territorio, desde la costa hasta el interior, consolidándose como un actor de referencia en la región a través de una constante contribución económica, una decidida apuesta por la innovación industrial y un firme compromiso social. “Mantenemos un vínculo muy fuerte con el territorio: Coca-Cola es una bebida hecha aquí, desde la década de 1950, por y para la gente de aquí", destaca José Antonio Gómez, director del Área Este de Coca-Cola Europacific Partners, la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo.

Desde el inicio de esta relación en la década de 1950, la compañía ha vivido una gran evolución. Hoy, esta planta valenciana, clave dentro del Sistema Coca-Cola y del tejido industrial del territorio, no es solo un centro de producción, sino un símbolo de este arraigo local. Así lo ejemplifica el hecho de contar entre sus trabajadores con miembros de la tercera generación de aquellas familias que estuvieron presentes en los primeros años de actividad de la compañía en la región, y que mantienen una relación con la compañía que va más allá de lo profesional.

Un impulso continuo a la economía valenciana

Coca-Cola actúa como un motor económico para el territorio, generando un efecto multiplicador en diversos sectores productivos. Según el ‘Estudio de Impacto Socioeconómico de Coca-Cola en España’, realizado por la consultora Steward Redqueen, CCEP realiza una contribución de 692 millones de euros a la economía valenciana, representando un 0,47% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad. Esto incluye hasta 634 millones generados a través de su extensa cadena de valor, que destaca por su capilaridad en el territorio.

El impacto de la actividad de Coca-Cola es especialmente significativo en la creación de empleo: genera más de 11.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Con una planta de producción, un centro logístico referente en digitalización dentro del Sistema Coca-Cola, tres oficinas comerciales en la Comunitat Valenciana y más de 31.700 clientes, su huella económica y social se hace tangible en el día a día de los valencianos.

Desde el inicio de esta relación en la década de 1950, la compañía ha vivido una gran evolución. / C. C.

"Cada vez que un consumidor compra una Coca-Cola, está apoyando el empleo, la industria y la economía local”, destaca Gómez. En esta línea, la planta de Quart de Poblet se ha consolidado como un referente de modernidad y eficiencia industrial. Sus 65.000 m² y 10 líneas de producción le permiten envasar hasta 3 millones de litros de bebida diarios, una capacidad que evidencia la firme apuesta por la innovación y la implementación de soluciones tecnológicas para avanzar en eficiencia y sostenibilidad.

Desde 2019, la compañía ha invertido más de 61 millones de euros en la planta con el objetivo de impulsar la mejora continua de las instalaciones, que en 2022 fueron reconocidas como ‘Mejor Planta de Europa’. En este sentido, es pionera en digitalización y en la implantación de medidas como la automatización de procesos a través del uso de carretillas guiadas por láser, optimizando la eficiencia y la seguridad, o de una flota de camiones 100% eléctricos para cubrir la ruta entre la fábrica y su almacén de Picassent de forma sostenible.

Compromiso firme con la sociedad valenciana

Más allá del ámbito industrial, Coca-Cola ha demostrado a lo largo de estas siete décadas un firme compromiso con el tejido social valenciano, que se refleja en el impulso de proyectos dirigidos a generar un impacto positivo en las personas y el entorno. Destacan así programas como ‘GIRA Mujeres’ y ‘GIRA Jóvenes’, que han formado a más de 1.400 mujeres y 300 jóvenes valencianos, ofreciéndoles nuevas oportunidades laborales y de desarrollo personal. Asimismo, impulsa el voluntariado corporativo en el territorio con más de 8.700 horas dedicadas a este tipo de acciones en 2024 que han beneficiado a más de 5.000 personas.

José Antonio Gómez, director del Área Este de Coca-Cola Europacific Partners. / C. C.

Además de sus iniciativas propias, Coca-Cola está presente en la vida de los valencianos a través de su apoyo y colaboración en eventos culturales de gran calado, festivales de cine y de música. También en el ámbito deportivo, colaborando con la Fundación Deportiva Municipal, la Maratón de Valencia o los equipos de fútbol profesionales de la región y el Valencia Basket. Asimismo, impulsa colaboraciones con universidades, Bancos de Alimentos y entidades solidarias, y participa en festividades emblemáticas como las Fallas y las Hogueras de Alicante, e importantes ferias gastronómicas, ejemplificando su implicación las tradiciones locales.

Con inversiones estratégicas, generación de empleo y un sólido compromiso social y medioambiental, la compañía participa activamente en el desarrollo y progreso de la región. “Bajo el mismo espíritu y energía de nuestros inicios, apostamos firmemente por seguir construyendo futuro en Valencia, impulsando una actividad que contribuya de forma significativa a generar un impacto positivo en el territorio”, añade Gómez.