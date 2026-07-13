La segunda ola de calor se cobra 10 vidas al día hasta un total de 114 muertes en julio en la Comunitat Valenciana

El inicio del mes de julio está siendo cálido con temperaturas extremas y una situación insólita, la de acumular tres jornadas con máximas superiores a 44 grados. Este hecho no es insólito, ni queda limitado a las series históricas climáticas, sino que tiene un impacto para la salud de las personas y se refleja en las estadísticas por exceso de mortalidad atribuible al calor del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Desde el 1 de julio, son 114 las personas fallecidas en la Comunitat Valenciana debido a las temperaturas extremas; son 10 decesos al día por calor. Es una cifra relevante si se compara, por ejemplo, con la mortalidad en las carreteras valencianas a cuya prevención se destinan tantos recursos: fueron 14 fallecidos durante el pasado mes de junio.

La estadística muestra claramente las consecuencias de la segunda ola de calor del verano de cuatro días de duración, entre el 6 y el 10 de julio. Desde su inicio son 104 los decesos atribuibles al calor. De hecho, se observa un salto respecto a los días previos porque julio comenzó con entre uno y tres fallecimientos diarios por esta causa y, a partir del 8 de julio, desde el tercer día de la ola de calor, los casos se disparan por encima de 14 diarios. Esos se registraron el miércoles pasado y los siguientes días las cifras fueron aún más elevadas: 20, 22, 19 y 17, respectivamente. El pico de mortalidad hasta el momento se registró el día 10 de julio, justo un día después de que finalizar la ola de calor y tras cuatro jornadas de calor persistente.

Desde el principio del verano para el MoMo que se arranca el 15 de mayo, el dato total de fallecimientos asciende a 179 muertos con una media diaria de tres casos, similar a la registrada el pasado verano. Este se convirtió en el más letal de la historia para el MoMo con un total de 416 fallecimientos. En comparación con el pasado verano, la mortalidad por altas temperaturas es superior a la del pasado verano porque, a 12 de julio de 2025, se habían registrado 134 muertes, 45 menos que las actuales. Junio ha sido el más letal por calor de la serie histórica. El dato actual es el segundo peor a estas alturas del verano desde el 2015, año al que se remontan las estadísticas del MoMo: ese año hubo 158 decesos. Y el tercer peor dato es el del pasado año con 134 decesos a estas alturas, cifras que muestran la intensidad de las temperaturas de los dos últimos veranos. En contraposición, está el mínimo alcanzado en 2020 con solo 13 decesos.

Gráfico que muestra los decés atribuibles al calor en el periodo del 15 de mayo al 12 de julio. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El 87 % de las muertes, 156, se han registrado coincidiendo con las dos olas de calor del verano. La primera, acontecida entre el 21 y el 24 de junio, acumuló 52 fallecimientos, mientras que la segunda, fechada entre el 6 y el 9 de julio, se ha cobrado 104 vidas. En 2025, una intensa ola de calor con 10 días de duración a mediados de agosto provocó un exceso de mortalidad de 203 personas. Se registraron máximas de 44 grados, como esta pasada semana, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) determinó que era el puente de agosto más cálido desde 1950.

Los datos de los próximos días mostrarán también el impacto real de la concatenación de tres días con máximas por encima de los 40 grados porque el pico de mortalidad por calor se produce entre una y dos semanas después del episodio tórrido. Para muestra, el episodio tórrido de agosto de 2025 que dejó 112 personas fallecidas por las altas temperatura en la semana posterior. Representaron, de hecho, el 25 % del total de fallecimientos del verano.

¿Por qué ocurre esto? Los decesos no instantáneos -aquellos sin golpe de calor, cuyos efectos son más inmediatos- se producen por la persistencia del calor y por una descompensación "del sistema de homeostasis del cuerpo, que regula la temperatura interna del organismo"; el origen suele ser un estrés térmico acumulativo. Así lo explica cada la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), Mª Ángeles Medina.

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Semana "muy adversa"

La mortalidad atribuible al calor seguirá al alza a tenor de las previsiones de la Aemet para los próximos días. Se espera "una semana muy adversa" con el cuarto episodio cálido del verano; por el momento, no tiene la calificación de ola de calor. Se espera que este "sea intenso y muy prolongado". Su pico se espera para el miércoles con máximas de 43 grados en el interior sur de València y con el mercurio por encima de los 40 grados en gran parte del interior. Para esa jornada, la Aemet activa avisos naranja en las provincias de Valencia y Alicante y de nivel amarillo en Castellón.