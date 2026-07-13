¿Qué tiempo hará durante el eclipse del 12 de agosto?

Queda menos de un mes para el "eclipse del atardecer" que pasará por la Comunitat Valenciana el 12 de agosto y los preparativos van en aumento. La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) publica la información meteorológica resultante de un estudio como estimación del tiempo que se podrá esperar para el día del eclipse.

¿El cielo estará despejado el día del eclipse?

Dentro de la variedad de localizaciones que se han recomendado para ver el eclipse en toda la Comunitat Valenciana, el eclipse podrá verse entre las 19:35 H y las 19:40 H, al momento del atardecer.

Aunque sus previsiones nunca deben tomarse como una confirmación del tiempo final que hará en un momento determinado, la Aemet comparte los resultados de un estudio que ha llevado a cabo sobre la frecuencia con la que el cielo suele estar despejado o nuboso en las fechas y horas próximas al eclipse en los últimos dieciséis años. Con el objetivo de estimar el posible tiempo que se pueda encontrar en el día del eclipse a los visitantes de los diferentes puntos de observación.

Aemet presenta el siguiente mapa, donde los colores cálidos (rojos, naranjas y amarillos) representan zonas donde los cielos poco nubosos son menos frecuentes y los colores fríos (verdes y azules) representan zonas donde los cielos despejados son frecuentes y, por tanto, la probabilidad de buena visibilidad es mayor.

Previsión de tiempo para el día del eclipse del 12 de agosto / Aemet

La imagen y datos facilitados por la Aemet se interpretan entonces como que, aunque entra en la franja de totalidad directa del eclipse, la zona cantábrica se lleva la peor parte de esos cielos nubosos. La Comunitat Valenciana le sigue de cerca con un aparente balance entre los colores amarillo y naranja, con leves pinceladas de verde en la zona litoral donde la probabilidad de cielos despejados sube hasta un 65%. Por lo que se puede esperar que la zona valenciana más próxima al mar, aparentemente con distinción en Alicante, sea la más favorecida en cuestión de esquivar la nubosidad para observar el eclipse.

Pero de nuevo, solo se trata de una estimación ante la situación meteorológica que finalmente se pueda dar el día del eclipse. La Aemet asegura que habrá que esperar a unos días antes del 12 de agosto para ajustar la previsión a los factores y condiciones meteorológicas más exactas posibles, ya que estos datos facilitados se deben usar solo como referencia.