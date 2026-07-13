¿Qué tiempo hará en los eclipses solares de 2027 y 2028?

A la espera de la predicción más exacta del tiempo atmosférico y sobre todo de la nubosidad que vaya a hacer para el primero del Trío de Eclipses que llegarán a la Comunitat Valencia entre 2026 y 2028, la atención recae también en el estado del cielo para los dos siguientes eclipses.

¿Qué tiempo hará durante los eclipses de 2027 y 2028?

El 12 de agosto dará comienzo un evento del que la Península Ibérica no era testigo desde hace más de un siglo con el eclipse total de Sol. Es por ello que la Aemet (Agencia Estatal de Metereología) ha facilitado un estudio sobre la situación meteorológica de los últimos años próxima en similitud a la del primer eclipse, resultando en una previsión, que no confirmación, de posible nubosidad en la mayor parte de la Comunitat Valenciana con un 65% de buena visibilidad en zonas del litoral.

Siguiendo la investigación de la Aemet, el portal oficial del Trío de Eclipses ofrece la suya propia, que nunca confirmada, sobre el tiempo que podría hacer durante los eclipses de 2027 y 2028.

El segundo eclipse, conocido como "El Eclipse del Siglo" tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Y aunque vaya a ser el eclipse más largo registrado en España hasta la fecha con 6 minutos de duración, la Comunitat Valenciana no tendrá tanta suerte en su observación, puesto que en esta zona se observará como un eclipse parcial de gran profundidad.

Datos de nubosidad media para agosto en el período de 2001-2017 / Trío de Eclipses

Aún así, la nubosidad que se espera para el día del segundo eclipse en la Comunitat Valenciana según esta fuente sería relativamente poca, entre un 20-30% de nubosidad media mensual según los datos entre 2001 y 2017. Aunque el momento máximo de este eclipse aún no queda del todo claro, por lo que aún queda para que suceda, se espera que sea a las 11 de la mañana y que el Sol esté bastante alto en el cielo facilitando su observación.

Para el tercer y último eclipse del 26 de enero de 2028, nombrado como "El gran anillo de fuego", se espera que las condiciones meteorológicas del invierno puedan dificultar verlo. Esta vez, la franja de anularidad cubrirá totalmente la Comunitat Valenciana, pero los datos de nubosidad media mensual recogidos igualmente entre 2001 y 2017 muestran que la zona valenciana podría estar cubierta por nubes con un 50-60 % de probabilidad.

Datos de nubosidad media para enero en el período de 2001-2017 / Trío de Eclipses

Aunque ninguna de estas estimaciones debe tomarse como definitiva, factores metereológicos como la temperatura también son fácilmente medibles para las fechas. Por lo que el Trío de Eclipses, fuente de dichas estimaciones para los siguientes eclipses, adelanta las posibles bajas temperaturas que se puedan encontrar los visitantes aunque hacia las zonas costeras como en la Comunitat Valenciana estas puedan ser más cálidas.