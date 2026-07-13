El 'trampolín' de las Corts anima el mapa de las primarias municipales del PSPV

Superado el trámite y convertida la secretaria general Diana Morant ya en candidata oficial del PSPV para las elecciones autonómicas, el foco gira ahora hacia un calendario de primarias para las elecciones municipales socialistas donde, en principio, tampoco habrá una enorme batalla. El mapa de las primarias socialistas apenas tiene un puñado de luces rojas que preocupe en la sala de máquinas de la dirección 'nacional', como Alicante, Quart de Poblet, Sant Vicent del Raspeig, o localidades como Oliva, pero se asume como un problema menor en una organización que, en líneas generales, tiene liderazgos consolidados.

Los carteles se seleccionarán entre septiembre y noviembre, en dos fases aún por definir, aunque un escenario plausible es que en septiembre se resuelvan las grandes ciudades (más de 50.000 habitantes) y en noviembre las de más de 20.000. Además, la voluntad es que en las capitales donde haya batalla se puedan celebrar primarias abiertas a la ciudadanía más allá de la militancia. Y a falta de grandes conflictos, los aspirantes que están saliendo de la 'cantera' del Grupo Socialista de las Corts son los que están animando los procesos internos.

Por fijar el marco, las primarias (elecciones internas entre dos o más candidatos) solo se celebrarán en municipios de más de 20.000 habitantes y allá donde el partido no gobierne, con alguna excepción siempre que lo pida la mitad más una de la agrupación y lo avale la dirección federal, es decir, la valenciana Rebeca Torró. Ese podría ser el caso de Quart de Poblet, donde un grupo de críticos cuestiona a la alcaldesa Cristina Mora, y se ha producido una guerra de afiliaciones hasta los 845 militantes (cuatro veces más). Con todo, el doble requisito que ha impuesto Ferraz podría orientar el conflicto a buscar una salida pactada con los críticos que se organizan en torno a la anterior alcaldesa Carmen Martínez.

En el resto de la provincia de Valencia, la situación es de calma. Primero, por el importante número de alcaldías del PSPV (tiene más que el PP) y segundo porque allá donde está en la oposición el panorama está despejando, comenzando por la candidatura de Pilar Bernabé a la Alcaldía de València.

La Ribera, foco de batalla

Se vislumbra batalla interna, sin embargo, en algunos núcleos. Uno es Sueca (Ribera Baixa), donde el joven diputado autonómico Benja Mompó ya ha lanzado su candidatura frente al secretario general, Joan Carles Vázquez, que ya tuvo el aval de la ejecutiva local. Oliva es otro municipio donde se prevén alternativas, tras las últimas derrotas y donde la secretaria general podría tener contestación.

La Ribera Alta también podría ser escenario del alguna disputa. Hay incógnita en varias agrupaciones. Una es l'Alcúdia, donde sí hay alcaldía socialista pero el primer edil, Andreu Salom, lleva tiempo de baja tras la dana y la secretaria general Àngels Boix ocupa la plaza en funciones. El alcalde aún no ha transmitido sus intenciones. L'Alcúdia es bastión socialista y el PP ve posibilidades de gobernar por primera vez. Algo similar ocurre en Algemesí con la exalcaldesa y hoy diputada Marta Trenzano, aunque sea cual sea su decisión tampoco se prevé una contestación interna. En Alzira, otra gran capital, el PSPV no ostenta la alcaldía desde hace tiempo, aunque la secretaria general, Gemma Alós, está dispuesta a presentarse y no se ha articulado de momento alternativa.

En la provincia de Castelló, los liderazgos están consolidados incluso en la oposición. En la capital, el diputado autonómico Rafa Simó aspira al cartel electoral socialista y es posible que no encuentre rival, aunque es una plaza susceptible de primarias. En Vinaròs, otra ciudad importante donde el partido está en la oposición, en principio el candidato sería el exalcalde socialista que perdió la vara de mando en una moción de censura.

Es en Alicante, como suele ser habitual en el ecosistema socialista, donde puede haber más juego. En Alicante ciudad, el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida ha reactivado el papel de la exconsellera Ana Barceló, que se presentó a las últimas elecciones y ejerce de portavoz municipal. Fuentes del partido señalan también la posible candidatura de José Díez, también diputado autonómico, y visto con buenos ojos por la dirección. Todo está por decidir. Gobierno el partido allí una gestora, como en Sant Vicent del Raspeig. Son dos escenarios de cierta inestabilidad donde existe posibilidad de batalla.

Otros saltos

Orihuela es otra gran ciudad que genera incertidumbre. No está claro que se vaya a volver a presentar Carolina Gracia, y cabe la posibilidad de que el actual secretario general Luis Quesada y Antonio Zapata, que ya aspiró a ese puesto, vuelvan a enfrentarse esta vez por el cartel electoral. Con todo, Benidorm es la gran ciudad valenciana donde más claro se ve hoy que habrá batalla. Dos aspirantes se han postulado: el diputado autonómico Mario Villar y el actual director de Comunicación del Ministerio de Transportes, Pere Rostoll.

Precisamente, lo que deja claro este mapa es que en el hemiciclo de las Corts, los diputados se sientan en un escaño, aunque a veces, más que un sillón, este pueda acabar adquiriendo forma de trampolín. la actividad en el Palau dels Borja no disponga de grandes audiencias en sus emisiones en YouTube (salvo los días especiales, los plenos rondan el millar de visualizaciones) ni la exposición mediática llegue a los niveles del Congreso, no son pocos los parlamentarios a los que su paso por la cámara autonómica les ha supuesto un importante salto en su carrera.

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Los casos de Benja Mompó (aspirante en Sueca), Mario Villar (Benidorm), Rafa Simó (Castelló) o José Díez (Alicante), se suman a los saltos que, en otra escala, han protagonizado hacia papeles esteleras en Madrid otros diputados socialistas. Uno de ellos es Arcadi España, que comenzó como diputado en las Corts y acabará la legislatura como ministro de Hacienda. A su lado se sentaba en esos primeros meses quien hoy está al frente de la sala de máquinas del PSOE en la sede de Ferraz, Rebeca Torró. Ambos, eso sí, tuvieron paso intermedio, por dos secretarías de Estado (Política Territorial e Industria, respectivamente) a las que llegaron levantándose directamente del escaño.