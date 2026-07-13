Valencia amanece con más de 15 kilómetros de retenciones en sus principales accesos

València despierta este lunes 13 de julio con las dificultades habituales en el tráfico de primera hora de la mañana. A las 8:00h, los conductores se han encontrado con más de 15 kilómetros de retenciones en las principales vías de acceso y salida de la ciudad, lo que está provocando largas demoras en los desplazamientos hacia la capital, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El mayor volumen de tráfico se concentra en la V-30, donde la circulación es especialmente densa a la altura de Mislata, en sentido Alicante. También se registran importantes complicaciones en esta misma autovía a su paso por Xirivella, en dirección al Puerto de Valencia, uno de los puntos que cada mañana soporta una elevada intensidad de vehículos. En total, en la A-7 se registran más de 8 kilometros de retenciones a estas horas.

Las retenciones también afectan a la Pista de Silla (V-31), donde la circulación avanza con lentitud en la entrada hacia Valencia desde la zona de Beniparrell. Se trata de uno de los accesos habituales para miles de conductores que se desplazan diariamente hacia la capital.

Además, desde primera hora también se registran dificultades en la V-21, donde el tráfico es lento en la entrada a Valencia.

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