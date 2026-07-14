Las 18 comisarías y cinco brigadas de Valencia entrenarán a 194 nuevos policías nacionales

Las 18 comisarías locales y de distrito con que cuenta la Policía Nacional en València y en otros diez municipios de la provincia, así como las cinco brigadas de la Jefatura Superior de Policía de la C. Valenciana serán los lugares donde se entrenarán a partir de este martes, 14 de julio, los nuevos 194 agentes de la escala básica en prácticas. Son, ha informado la Delegación del Gobierno, 147 hombres y 47 mujeres, lo que supone una excelente noticia, ya que las féminas representan ya el 24,2 % de la plantilla de policías en formación salidos de la XLI promoción de la Escuela de Policía Nacional de Ávila.

Los nuevos agentes han sido presentados 'en sociedad' en un acto celebrado en la mañana de este martes en el patio principal del complejo policial de Zapadores, algo que ya se ha convertido en toda una tradición.

Los 194 policías en prácticas, en formación en el patio de Zapadores. / Levante-EMV

La tradicional bienvenida en Zapadores

Ha sido el comisario jefe provincial de Valencia, el comisario principal Carlos Holgado, el encargado de darles la bienvenida y hablarles de lo que supone ser policía nacional y hacerlo en una demarcación como la de València, llena de desafíos. Además de Holgado, han presidido el acto la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez.

Los agentes en prácticas serán distribuidos por las siete comisarías de distrito de la ciudad de Valencia (Centro, Abastos, Exposición, Marítim, Patraix, Russafa y Tránsits), las once locales (Alzira-Algemesí, Burjassot-Godella, Quart de Poblet-Manises, Gandia, Mislata, Ontinyent, Paterna, Sagunt, Torrent, Xàtiva y Xirivella-Aldaia-Alaquàs) y las cuatro brigadas de las que consta la Jefatura (Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras, Policía Judicial, Información y Policía Científica).

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Aunque estén en prácticas, su presencia viene a reforzar la plantilla de la Policía Nacional en València, que se ve mermada durante los meses de junio a septiembre por las vacaciones de verano, justo cuando se incrementa aún más la llegada de turistas tanto a la ciudad, como a las poblaciones costeras, como es el caso de Gandia o Sagunt.