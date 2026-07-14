La Aemet activa aviso rojo por un día "muy adverso" en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos

"Mañana (miércoles) va a ser un día muy adverso". Esa es la advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada del miércoles en la provincia de Valencia, especialmente en todo el litoral, tanto en el norte como en el sur. Las previsiones meteorológicas llevan a la entidad a activar un aviso rojo por calor "intenso y generalizado" entre las 13 y las 21 horas. Será el tercer aviso de "peligro extraordinario" del verano en las comarcas del sur y el primero para las del norte, incluyendo València ciudad.

No será un día sencillo climatológicamente hablando porque, además de las temperaturas extremas que podrían alcanzar los 42 grados en algunos puntos, habrá otro tipo de fenómenos, como tormentas secas, reventones térmicos y rachas muy fuertes de viento de corta duración. Estas podrían superar los 50 kilómetros por hora a última hora de la tarde, según la Aemet. De hecho, además del aviso por calor en el litoral, en el interior de la provincia se activan avisos naranja por calor -las máximas serán de 41 o 42 grados- y de nivel amarillo por tormentas. "Se esperan rachas de viento muy fuertes y no se descarta granizo superior a 2 cm", especifican desde la agencia. La inestabilidad de la atmosfera, unido a la convergencia de la brisa con el viento de poniente pueden "disparar las tormentas".

El resto del territorio de la Comunitat Valenciana no se librará del calor, aunque el nivel de riesgo será algo menor. En la provincia de Alicante, el nivel de riesgo será naranja -peligro importante- y se espera que el mercurio ascienda hasta los 39 o 40 grados. En el interior sur de Castellón, también el nivel de riesgo será naranja, mientras que en el resto de la provincia será amarillo con máximas entre 36 y 37 grados.

Las previsiones reflejan un "ascenso notable de las temperaturas máximas en el prelitoral y litoral central", así como "temperaturas significativamente elevadas en el interior y prelitorales de Valencia y Alicante".

Una de las condiciones que podría determinar la evolución de las máximas es el viento porque, en general, será un día de "viento de poniente flojo", con entradas "débiles de brisa muy tardías" que, según la Aemet, podrían suavizar algo las temperaturas. La clave será el momento en que la brisa sustituya al viento de poniente: "La hora de entrada de la brisa determinará la temperatura máxima en el litoral de Valencia", esgrimen. Solo con 60 minutos de diferencia, las máximas pueden cambiar significativamente. "Una entrada de brisa más tardía de las 14 horas, significaría temperaturas más altas y al revés si la brisa entra antes".

Calor al alza

La autonomía valenciana se enfrenta estos días al cuarto episodio de calor persistente del verano, incluyendo las olas de calor de finales de junio y de la pasada semana. Desde el lunes, la Aemet ya hablaba de "una semana muy adversa, especialmente a partir del miércoles" y una evolución ascendente de la temperatura media en la Comunitat Valenciana con un nuevo pico de calor que se situará por encima de los máximos históricos registrados en la serie desde 1950.

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Este fenómeno no hará más que aumentar el número de muertes atribuibles al calor, un fenómeno que ya se ha cobrado una media de 10 vidas diarias en la Comunitat Valenciana y que acumula 179 decesos este verano. Más de la mitad de ellos, 104, en la última semana como consecuencia de la última ola de calor del verano.