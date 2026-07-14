"¿Alguien sabe dónde está Feijóo?": Compromís denuncia el absentismo del líder del PP en el Congreso

Mientras el PP ha convertido el asunto de las bajas médicas en un tema central, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha interrumpido este martes el Pleno del Congreso al inicio de cada punto del orden del día para denunciar la ausencia continuada del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la Cámara Baja.

En cada una de sus intervenciones desde la tribuna, Micó ha denunciado la contradicción entre el discurso del líder del PP y su comportamiento en el Congreso. "Son las 16.30 horas de la tarde, estamos en el punto cuatro, llevamos ya más de cuatro horas de pleno y Feijóo no ha aparecido. Tiene la cara de cemento, que ni mientras denuncia el absentismo laboral se pasa por aquí, por su puesto de trabajo, por el que cobra", ha afirmado.

La diputada de Compromís ha criticado que el Partido Popular centre el debate en perseguir supuestos abusos de los trabajadores en lugar de garantizar el cumplimiento de sus derechos. "No me sorprende que estén vigilantes con el absentismo laboral o las bajas falsas, porque al PP no le preocupa que haya derechos que no se cumplen, solo le preocupa si hay alguien que tiene unos poquitos más de los que le corresponden”.

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"Mazón nunca va a trabajar"

Micó también ha acusado al PP de aplicar un doble rasero al recordar la situación del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "¿Absentismo laboral? Pero si ustedes mantienen a Mazón de diputado con sueldo de expresidente, con chófer, un asesor y un complemento de una comisión que no se convoca y a la que no va nunca a trabajar", ha denunciado.