La condena del hermano de Pedro Sánchez provoca un nuevo choque de Ens Uneix con Rebeca Torró

La condena al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el motivo para un nuevo reproche de Ens Uneix a la que era su compañera en Ontinyent, Rebeca Torró.

La hoy número tres del PSOE como secretaria de Organización lanzó un vídeo dando su apoyo a los condenados y criticando la sentencia. “Asistimos a un proceso teledirigido por la organización ultraderechista Manos Limpias sobre la base de fake news. Se ha sustituido la presunción de inocencia por una presunción de sospecha”, dijo la dirigente valenciana.

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Las declaraciones de Torró fueron respondidas en sus propias redes sociales por la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y concejala de Ens Uneix en Ontinyent, Natàlia Enguix. “Ya me hubiera gustado a mi verte con esa convicción con la que la defiendes al hermano de tu jefe defender a tu alcalde y compañeros de Ontinyent cuando los expulsaron del PSOE por un caso que acabó bastante mejor que este. No tuviste esa valentía que ahora demuestras y preferiste abandonarlos y poner todos los obstáculos posibles. Os estáis intoxicando con vuestra medicina”, le escribió.