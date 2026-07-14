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La condena del hermano de Pedro Sánchez provoca un nuevo choque de Ens Uneix con Rebeca Torró

Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputación de Valencia, recuerda a su excompañera que no respaldó al alcalde de Ontinyent cuando fue juzgado y absuelto

Rebeca Torró, Jorge Rodríguez y Carlos F. Bielsa, en Ontinyent.

Rebeca Torró, Jorge Rodríguez y Carlos F. Bielsa, en Ontinyent. / Perales Iborra

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Redacción Levante-EMV

València

La condena al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el motivo para un nuevo reproche de Ens Uneix a la que era su compañera en Ontinyent, Rebeca Torró.

La hoy número tres del PSOE como secretaria de Organización lanzó un vídeo dando su apoyo a los condenados y criticando la sentencia. “Asistimos a un proceso teledirigido por la organización ultraderechista Manos Limpias sobre la base de fake news. Se ha sustituido la presunción de inocencia por una presunción de sospecha”, dijo la dirigente valenciana.

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Las declaraciones de Torró fueron respondidas en sus propias redes sociales por la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y concejala de Ens Uneix en Ontinyent, Natàlia Enguix. “Ya me hubiera gustado a mi verte con esa convicción con la que la defiendes al hermano de tu jefe defender a tu alcalde y compañeros de Ontinyent cuando los expulsaron del PSOE por un caso que acabó bastante mejor que este. No tuviste esa valentía que ahora demuestras y preferiste abandonarlos y poner todos los obstáculos posibles. Os estáis intoxicando con vuestra medicina”, le escribió.

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