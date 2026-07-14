El Consell de Cultura reconoce al Casal de la Pau por 54 años de labor por la reinserción social

El presidente de Casal de la Pau, el abogado Juan Molpeceres, ha recibido hoy la medalla del Consell Valencià de Cultura (CVC) por los 54 años de compromiso de la entidad con la reinserción social de los más desfavorecidos. La labor de la institución es acoger y acompañar, prestando una atención integral, a personas en riesgo de exclusión social. Molpeceres ha recibido la distinción de manos de José María Lozano, presidente del CVC, en un acto en la sede del organismo asesor.

Medalla de la CVC siendo entregada / Redacción Levante-EMV

El Casal de la Pau nació en 1972 en València y tenía como objetivo inicial brindar apoyo a personas jóvenes que después de haber pasado por reformatorios, ingresaban en centros penitenciarios como consecuencia de delitos relacionados con situaciones de pobreza extrema.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Casal de la Pau adaptó sus proyectos a la atención de nuevas necesidades. Entre las 500 personas a las que ayudan al año se encuentran reclusas o ya en libertad, mayores, enfermos, extranjeros sin familia, enfermos de VIH y con problemas de salud mental.

Casa de la Pau acto / Redacción Levante-EMV

Se suma a su lista de premios y reconocimientos

La medalla de la CVC es el último reconocimiento en una lista de premios que aumenta desde 1995, cuando recibió por primera vez el Reconocimiento a la Labor Social Penitenciaria promovido por el Centro Penitenciario de Picassent. En el año 2000 la entidad humanitaria recibió la Medalla de Plata al mérito social penitenciario que concede el Ministerio del Interior. En 2002, el Premio Ciutat Vella a la labor social del Ayuntamiento de València. El año siguiente el Premio Valencia se Solidariza promovido por el consistorio de nuevo y el premio Solidaridad y Voluntariado de la Consellería de Bienestar Social. Así hasta alcanzar 12 premios y reconocimientos en total, siendo los últimos el Premio a la Excelencia Profesional 2019 en la categoría de solidaridad para El Casal de la Pau, entregado por la Unión Profesional de Valencia y el Premio a la Solidaridad para J.A. Bargues, presidente del Casal de la Pau, entregado por el Periódico de Aqui l’horta nord, ambos en el año 2019.

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Objetivos para el futuro

La asociación sin ánimo de lucro mira al futuro con nuevos retos. Según explica su web oficial, busca ser referente en la Comunitat Valenciana en la atención penitenciaria. Por último, pretende potenciar la mediación en procesos penales y promover la sensibilización social.