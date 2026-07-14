El Consell pide al Gobierno priorizar el criterio de la población en el nuevo sistema de financiación

La Generalitat Valenciana ha exigido al Gobierno que ponga sobre la mesa las "cuestiones técnicas" de su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, al tiempo que ha defendido que la población sea "un elemento esencial" en el nuevo modelo. Además, ha vuelto a reivindicar una reforma que ponga fin a décadas de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y "garantice la igualdad entre españoles".

El secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, ha asistido al Comité Técnico Permanente de Evaluación celebrado en el Ministerio de Hacienda, en cuyo orden del día figuraba el análisis de la propuesta del acuerdo de reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. Se trata de una reunión técnica sobre el nuevo sistema que el ministro, el valenciano Arcadi España, planteó para resolver dudas sobre el borrador antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio, donde se votará la propuesta que más tarde se elevará al Consejo de Ministros.

"Desde la Comunitat Valenciana pensamos que es necesario el diálogo en temas tan relevantes como la financiación, pero la realidad es que hasta ahora el Gobierno de España solo ha hablado con Cataluña y hay cuestiones técnicas que deben ponerse sobre la mesa", ha expuesto Monzó. Además, ha defendido que la población "debe ser un elemento esencial en el modelo". "La Comunitat Valenciana está creciendo en población y por tanto necesitamos más recursos para atender a las personas. Y además defendemos la igualdad de todos los españoles", ha argumentado.

"Creemos que todos los españoles, independientemente del lugar donde residan, deben que tener los mismos recursos, cosa que ahora no sucede. La Comunitat Valenciana lleva desde el año 2009 siendo la comunidad más infrafinanciada de España y esto ha provocado el gran endeudamiento que tenemos", ha añadido. Y ha reiterado: "El camino es el diálogo, pero con todas las comunidades autónomas que deben poner encima de la mesa las cuestiones que les preocupan. Ojalá el Gobierno tenga voluntad y rectifique y se abra a negociar con todas las autonomías en igualdad de condiciones".

Noticias relacionadas

Dicho esto, ha remarcado que "ninguna otra comunidad autónoma combina un nivel tan elevado de población, unas necesidades crecientes de prestación de servicios públicos y una posición tan desfavorable en el reparto de recursos". Por eso ha insistido en la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha un fondo de nivelación transitorio que "permita corregir de forma inmediata la desigualdad que sufren los ciudadanos valencianos en tanto que no haya modelo de financiación".