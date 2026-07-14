Lo dice el CIS: la Comunitat Valenciana es el destino preferido de los que viajarán para ver el eclipse

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado una encuesta sobre el eclipse total del próximo 12 de agosto y afirma que Castellón es la provincia elegida por los que se van a desplazar desde su residencia habitual para verlo.

Un 12,2% de los encuestados ha decidido verlo desde la provincia castellonense, siendo el porcentaje más alto, y junto con los datos de Valencia y Alicante, hace que la Comunitat Valenciana sea el destino elegido del 18,2% de las personas que respondieron al CIS. Esto sitúa al territorio valenciano en uno de los mejor valorados para presenciar el fenómeno.

La Generalitat ya ha elaborado dispositivos preventivos que ayuden a organizar la acogida de visitantes, ha organizado puntos oficiales de observación y ha divulgado información para una correcta visualización del eclipse. Además, se han repartido en algunas zonas del territorio gafas de eclipse, la medida de seguridad necesaria para poder visualizarlo.

Un impacto que podría ser menor del esperado

La encuesta del CIS también refleja que el número de encuestados que no verá el eclipse es prácticamente el mismo que el de los que lo harán con seguridad, siendo este último grupo ligeramente inferior.

Además, la mayoría afirma que no ha cambiado sus planes de vacaciones para ver el fenómeno y más de la mitad de los participantes del estudio que ya saben desde dónde observarán el eclipse lo harán en la localidad de su vivienda habitual. Esto podría significar que el impacto esperado en los alojamientos no sea tan elevado, ya que el estudio también recoge que la mayoría de los encuestados que pasarán unos días en el destino de observación se alojará en la vivienda de amigos o familiares.

Las carreteras en el punto de mira

Los expertos y organizadores de la recogida de personas durante esos días por la Comunitat Valenciana han coincidido en la preocupación por colapsos en las carreteras. La doctora en Física por la Universitat de València Amelia Ortiz advierte que los atascos pueden provocar un problema de acceso de los servicios sanitarios en caso de emergencia que se haya de solventar.

El estudio del CIS refleja que la gran mayoría de las personas que se desplazarán para ver el eclipse lo harán en un vehículo privado, lo que propicia todavía más el embotellamiento en las carreteras.

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Sin embargo, ya se han dispuesto las medidas necesarias para minimizar los perjuicios que podría provocar esta situación. El Dispositivo Preventivo del Eclipse 2026 exige la disposición de corredores de emergencia para ambulancias y bomberos. Además, se reforzarán los centros de salud, los servicios de urgencias y el transporte sanitario y se establecerán puntos de atención continuada. Esta es una de las dificultades más tenidas en cuenta debido a la lejanía de algunas localidades con puntos de observación respecto al hospital de referencia, por lo que la planificación del trayecto de emergencia de los servicios sanitarios es de vital importancia.