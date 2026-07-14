España-Francia en València: estas son las pantallas gigantes donde ver la semifinal del Mundial

La selección española se enfrenta a Francia este martes 14 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular) en las semifinales del Mundial. Un partido decisivo por un puesto en la final que podrá seguirse en directo por televisión a través de la La 1 de RTVE y DAZN.

Para quienes prefieran vivir el ambiente acompañado de otros aficionados, en València varios espacios e instalaciones habilitarán pantallas gigantes para seguir el encuentro. Estos son algunos de los lugares donde se retransmitirá en directo el España-Francia.

Roig Arena

El Roig Arena volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro para los seguidores de La Roja con la retransmisión del España-Francia en sus pantallas gigantes. Las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas y la entrada será gratuita hasta completar el aforo, con acceso por la puerta C.

Además de seguir el encuentro, esta iniciativa refuerza el objetivo del El Roig Arena de consolidarse como un espacio de referencia en València para la celebración de grandes eventos deportivos y culturales.

La Casa de la Mar

Esta nave ubicada junto a la playa de la Patacona retransmitirá hoy el España-Francia en una pantalla gigante. Además, el local cuenta con diferentes puestos de comida para cenar o tomar algo mientras se sigue el partido.

Para ampliar aforo, La Casa de la Mar también emitirá el partido en la Terraza Lumière. El acceso será gratuito y este espacio del cine de verano de Alboraia está preparado para vibrar y celebrar el encuentro de pie con el resto de aficionados.

Terraza Àtic (Palau Alameda)

El rooftop de Palau Alameda también retransmitirá la semifinal en pantallas gigantes. Las puertas de la terraza abrirán a las 19:00 horas para disfrutar del tardeo y a las 21:00 h emitirán la semifinal en las pantallas. La entrada al ático será gratuita entre las 19:00 y las 20:00 horas, aunque es necesario reservar previamente.

El Garaje Foodie

El Garaje Foodie, ubicado en el Pla del Real, también proyectará el España-Francia en pantalla grande. Esta planta baja, ambientada en un antiguo taller mecánico de los años 60, combina gastronomía, cerveza y buen ambiente para disfrutar los partidos de la selección española. El garaje cuenta con seis food trucks instalados en vehículos históricos, con una variada oferta de comida y especialidades.

Bares y pubs

La gran mayoría de bares y pubs de la ciudad de València retransmitirán la semifinal. Zonas como la avenida Blasco Ibáñez, el barrio de Ruzafa, los alrededores del Mestalla, Quatre Carrers o el barrio de Ciutat Vella reunirán a cientos de aficionados para seguir el encuentro rodeados de un ambiente futbolero.