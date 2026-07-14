Los hospitales valencianos ofertarán una cifra récord de 985 plazas MIR y 216 EIR en 2027

Los hospitales valencianos dispondrán de una oferta récord de formación sanitaria especializada con un total de 1.284 puestos para preparar a los médicos y enfermeras del futuro, aquellos que cursen el MIR o el EIR; también para farmacéuticos, químicos, psicólogos, radiofísicos y biólogos. Y es que el Ministerio y la Conselleria de Sanidad han dado a conocer este martes la cantidad total de plazas para la convocatoria de 2027. En el caso de la Comunitat Valenciana, se ofertan 985 de Medicina, 216 de Enfermería, 43 de Farmacia, 29 de Psicología, cinco de Radiofísica y tres de Química.

La oferta autonómica crece un 7,9 % en general porque el año pasado se estipularon 1.189 vacantes, por encima del crecimiento nacional que es del 3,9 %, por lo que la subida valenciana suplica a la del resto del país. En el caso de Medicina y Enfermería, en la pasada convocatoria, se incluyeron 916 y 194 plazas; su crecimiento es, por anto, de un 7,5 y un 11,34 % en un solo año. Por provincias, para el próximo curso se ofrecerán 439 plazas en centros sanitarios de la provincia de Alicante, 140 plazas en centros de Castellón y 705 en la provincia de Valencia.

El desglose por especialidades y hospitales se conocerá en poco más de un mes, cuando se publique la relación íntegra en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero Sanidad ha dado algunas pinceladas de los grandes cambios respecto al pasado año. La especialidad más beneficiada será la de Medicina de Urgencias y Emergencias, la gran novedad de la convocatoria de 2026, que cuadruplica sus plazas al pasar de nueve a 38. La mayoría se lanzarán en hospitales de la provincia de Valencia (22), seguidos por los de Alicante (13) y los de Castellón (3). Otra de las especialidades al alza es la de familia, la cual incrementa en 20 sus plazas entre el MIR y el EIR a falta de conocer el reparto final; el año pasado se ofrecieron 249 y 73, respectivamente.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado "el indudable interés de este Consell por incrementar el número de especialistas en nuestros hospitales y centros de salud", algo que evidencia su "apuesta por la mejora continua y constante de la sanidad pública valenciana". Durante su mandato, el incremento de plazas MIR ha sido de un 10,9 %. En 2024, eran 844 plazas; en 2025, 856; y en 2026, 916. Gómez ha comentado en varias ocasiones su intención de aumentarlas en un 15 % y siempre ha criticado la falta de flexibilidad del Ministerio en los criterios de acreditación para aumentar las unidades docentes. Sin embargo, la oferta final depende tanto de las peticiones de las comunidades autónomas, como de las validaciones del Ejecutivo. En este sentido, todos los hospitales públicos están acreditados como universitarios desde el año pasado.

El sistema sanitario se enfrenta al reto de revertir el déficit de facultativos existentes. De hecho, Sanidad tiene problemas para encontrar profesionales: hay cerca de 600 plazas vacantes, según los últimos datos ofrecidos por Gómez; y las bolsas de algunas especialidades, como familia, están habitualmente vacías. En los próximos tres años, se espera que cerca de 3.000 lleguen a la edad de jubilación y, además, la sanidad pública debe competir con la fuga hacia el sector privado, que se ha triplicado en una década en la Comunitat Valenciana. Son 6.600 profesionales los que trabajan de forma parcial o a tiempo completo -son cada vez más- en centros privados frente a los 2.575 del año 2016, según los datos de los tres colegios médicos valencianos: el ICOMV; el Coma y el Comcas.

Un destino muy elegido

La sanidad valenciana es uno de los destinos preferidos para los futuros sanitarios y muestra de ello es que adjudica todas sus plazas cada año, incluso en convocatorias que se han quedado puestos vacantes en Madrid o Cataluña. "El compromiso no es solo ofrecer la mejor formación posible -, ha añadido el miembro del Consell- sino también que quienes se formen en nuestros centros sanitarios opten después por quedarse y formar parte de nuestro sistema de salud para desarrollar su carrera profesional".

En este sentido, Sanidad ha ofrecido contratos de entre uno y tres años a los MIR recién graduados y está optando por el concurso de méritos como fórmula para adjudicar plazas sin examen. El primero será para encontrar profesionales para puestos de difícil cobertura, en comarcas de interior, con 831 puestos para médicos y enfermeras, al que se han presentado 2.600 facultativos. En el futuro, llegarán tres nuevos procesos: una segunda convocatoria de difícil cobertura, una de plazas específicas para puestos concretos y especialidad; y, por último, un 'megaproceso' de vacantes médicas para todo tipo de especialidades y departamentos, no solo los comarcales.

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