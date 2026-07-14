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Juanfran Pérez Llorca anula su agenda por la alerta roja
El president no acudirá a un acto previsto en Rafelbunyol por los avisos por calor extremo
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La alerta roja por las altas temperaturas que se esperan para este miércoles 15 de julio en Valencia obliga al President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a cancelar su agenda.
El president tenía previsto visitar las obras del nuevo centro de día para personas mayores de Rafelbunyol a las 10:00 horas. Finalmente la visita no se llevará a cabo, por lo menos en la fecha esperada.
La provincia de Valencia afronta este miércoles un día "muy adverso" en cuanto a la meteorología se refiere. Aemet mantiene el aviso rojo y alerta de calor extremo con posibles tormentas secas, rachas fuertes de viento y reventones térmicos a lo largo de la jornada. El mercurio se disparará hasta los 42 grados en varios puntos de la provincia.
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