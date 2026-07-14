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Juanfran Pérez Llorca anula su agenda por la alerta roja

El president no acudirá a un acto previsto en Rafelbunyol por los avisos por calor extremo

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un debate en las Cortes.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un debate en las Cortes. / José Cuellar / Cortes

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

La alerta roja por las altas temperaturas que se esperan para este miércoles 15 de julio en Valencia obliga al President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a cancelar su agenda.

El president tenía previsto visitar las obras del nuevo centro de día para personas mayores de Rafelbunyol a las 10:00 horas. Finalmente la visita no se llevará a cabo, por lo menos en la fecha esperada.

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La provincia de Valencia afronta este miércoles un día "muy adverso" en cuanto a la meteorología se refiere. Aemet mantiene el aviso rojo y alerta de calor extremo con posibles tormentas secas, rachas fuertes de viento y reventones térmicos a lo largo de la jornada. El mercurio se disparará hasta los 42 grados en varios puntos de la provincia.

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