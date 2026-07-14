Kiosko Chill & Grill: el rincón gastronómico junto al mar que puedes disfrutar sin estar alojado en el Hotel

Hay lugares que consiguen capturar la esencia del Mediterráneo. Kiosko Chill & Grill, situado entre la piscina y la playa del Hotel Las Arenas Balneario Resort, es uno de ellos. Un espacio donde la brisa marina, el aroma de las brasas y una cocina basada en el producto convierten cualquier comida o cena en una experiencia para disfrutar sin prisas.

Lo que muchos desconocen es que no es necesario estar alojado en el hotel para descubrirlo. Cualquier persona puede reservar mesa y acceder a un rincón gastronómico pensado para compartir, relajarse y saborear el verano frente al mar.

Producto local con esencia mediterránea

La propuesta de Kiosko Chill & Grill gira en torno a una idea sencilla: dejar que el producto sea el protagonista. Por eso, la carta evoluciona siguiendo el mercado y selecciona ingredientes de temporada y proveedores de proximidad, apostando por una cocina honesta, sostenible y llena de sabor.

El recorrido comienza con platos que reinterpretan la tradición mediterránea, como el esgarraet de pimientos asados a la llama con bacalao en salazón y aceitunas Kalamata, el tomate de temporada con ventresca Ortiz y encurtidos o la causita de quisquillas. Tampoco faltan clásicos como el jamón ibérico de bellota, la mojama de almadraba, la cecina I.G.P. con queso feta o una selección de quesos acompañados de membrillo y almendras fritas.

Las verduras también ocupan un lugar destacado con propuestas como el emparrillado de hortalizas, los cogollos con queso azul, pera y manzana osmotizada o las emblemáticas cocas del Cabanyal, cuya selección cambia según el mercado y la inspiración del día.

La barbacoa, protagonista del verano

Cuando se encienden las brasas comienza uno de los momentos más esperados del día, creando una experiencia gastronómica perfecta para disfrutar al aire libre frente al mar. El fuego marca el ritmo de una cocina donde carnes, pescados y verduras adquieren todo su protagonismo.

La carta incluye pescados y mariscos de cercanía según la lonja, calamar a la plancha con emulsión de encebollado, además de una cuidada selección de carnes donde destacan la hamburguesa de vacuno madurado con queso valenciano, el coquelette cocinado durante 24 horas y terminado a la parrilla, el churrasco con chimichurri, la selección de carnes ibéricas de bellota o la espectacular vaca madurada de proximidad.

Todo ello acompañado de guarniciones sencillas que respetan el protagonismo del producto, como las patatas primor asadas, la mazorca de maíz o los pimientos cocinados a la llama.

Los sábados, Moët Garden Spritz y música en directo

Cuando llega el sábado, la experiencia va un paso más allá. Al caer la tarde, la terraza se transforma en un espacio donde la música en directo acompaña uno de los momentos más especiales del fin de semana: disfrutar del exclusivo Moët Garden Spritz frente al Mediterráneo.

Su propuesta de coctelería combina grandes clásicos con elaboraciones de temporada preparadas con frutas frescas, cítricos y hierbas aromáticas, convirtiéndose en el complemento perfecto para un aperitivo, una sobremesa o una velada junto al mar mientras el sol se pone sobre la playa de Las Arenas.

Mucho más que un restaurante de hotel

Kiosko Chill & Grill rompe con la idea del restaurante exclusivo para huéspedes. Su terraza está abierta a todos aquellos que buscan disfrutar de una gastronomía de calidad en un entorno privilegiado, sin necesidad de alojarse en el Hotel Las Arenas.

Su apuesta por el producto local, la cocina a la brasa, los sabores mediterráneos, la coctelería y una programación que cada sábado suma música en directo hacen de este espacio uno de los destinos gastronómicos imprescindibles del verano en Valencia. Un lugar donde el Mediterráneo no solo se contempla: también se saborea.