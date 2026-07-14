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Ola de calor

Lista de los municipios de la Comunitat Valenciana con alerta roja y naranja hoy

La alerta roja se ciñe sobre más de 160 municipios junto a avisos por altas temperaturas

Ola de calor en València

Ola de calor en València / Francisco Calabuig

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Lucía Ros

El aviso rojo que activa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por "calor intenso y generalizado" para el día de mañana es la continuación del nivel rojo y naranja de una destacable gran parte de municipios de la Comunitat Valenciana para hoy 14 de julio. Se previenen rozar los 38 °C en algunas zonas como Ontinyent o Requena y la temperatura general no bajará de los 35 °C según la Aemet.

La Consellería de Sanidad ha facilitado una lista de municipios según el nivel estimado de riesgo en el que se encontrarían basándose en las predicciones disponibles para que se extreme la precaución:

Riesgo rojo (alto)

El Baix Maestrat

  • Castell de Cabres
  • Pobla de Benifassà (La)

El Valle de Cofrentes-Ayora

  • Ayora
  • Cofrentes
  • Cortes de Pallás
  • Jalance
  • Jarafuel
  • Teresa de Cofrentes
  • Zarra

El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio

  • Algueña
  • Elda
  • Monòver / Monóvar
  • Petrer
  • Pinoso / Pinós (El)
  • Romana (La)

Els Ports

  • Castellfort
  • Cinctorres
  • Forcall
  • Herbers
  • Mata de Morella (La)
  • Morella
  • Olocau del Rey
  • Palanques
  • Portell de Morella
  • Todolella
  • Vallibona
  • Villafranca del Cid / Vilafranca
  • Villores
  • Zorita del Maestrazgo

La Canal de Navarrés

  • Anna
  • Bicorp
  • Bolbaite
  • Chella
  • Enguera
  • Millares
  • Navarrés
  • Quesa

La Costera

  • Alcúdia de Crespins (L')
  • Barxeta
  • Canals
  • Cerdà
  • Estubeny
  • Font de la Figuera (La)
  • Genovés (El)
  • Granja de la Costera (La)
  • Llanera de Ranes
  • Llocnou d'en Fenollet
  • Llosa de Ranes (La)
  • Moixent / Mogente
  • Montesa
  • Novetlè
  • Rotglà i Corberà
  • Torella
  • Vallada
  • Vallés
  • Xàtiva

La Hoya de Buñol

  • Dos Aguas
  • Macastre

La Ribera Alta

  • Alberic
  • Alcàntera de Xúquer
  • Alcúdia (L')
  • Alfarb
  • Algemesí
  • Alginet
  • Alzira
  • Antella
  • Beneixida
  • Benifaió
  • Benimodo
  • Benimuslem
  • Carcaixent
  • Carlet
  • Catadau
  • Cotes
  • Càrcer
  • Gavarda
  • Guadassuar
  • Llombai
  • Manuel
  • Massalavés
  • Montroi / Montroy
  • Pobla Llarga (La)
  • Rafelguaraf
  • Real
  • Sant Joanet
  • Sellent
  • Senyera
  • Sumacàrcer
  • Tous
  • Villanueva de Castellón
  • Énova (L')

La Ribera Baixa

  • Albalat de la Ribera
  • Almussafes
  • Benicull de Xúquer
  • Corbera
  • Cullera
  • Favara
  • Fortaleny
  • Llaurí
  • Polinyà de Xúquer
  • Riola
  • Sollana
  • Sueca

La Safor

  • Ador
  • Alfauir
  • Almiserà
  • Almoines
  • Alquería de la Comtessa (L')
  • Barx
  • Bellreguard
  • Beniarjó
  • Benifairó de la Valldigna
  • Beniflà
  • Benirredrà
  • Castellonet de la Conquesta
  • Daimús
  • Font d'en Carròs (La)
  • Gandia
  • Guardamar de la Safor
  • Llocnou de Sant Jeroni
  • Miramar
  • Oliva
  • Palma de Gandía
  • Palmera
  • Piles
  • Potries
  • Rafelcofer
  • Real de Gandia (El)
  • Ròtova
  • Simat de la Valldigna
  • Tavernes de la Valldigna
  • Villalonga / Vilallonga
  • Xeraco
  • Xeresa

La Vall d'Albaida

  • Agullent
  • Aielo de Malferit
  • Aielo de Rugat
  • Albaida
  • Alfarrasí
  • Atzeneta d'Albaida
  • Bellús
  • Beniatjar
  • Benicolet
  • Benigànim
  • Benissoda
  • Benissuera
  • Bocairent
  • Bufali
  • Bèlgida
  • Carrícola
  • Castelló de Rugat
  • Fontanars dels Alforins
  • Guadasséquies
  • Llutxent
  • Montaverner
  • Montitxelvo / Montichelvo
  • Olleria (L')
  • Ontinyent
  • Otos
  • Palomar (El)
  • Pinet
  • Pobla del Duc (La)
  • Quatretonda
  • Rugat
  • Ràfol de Salem
  • Salem
  • Sempere
  • Terrateig

L'Alacantí

  • Torre de les Maçanes / Torremanzanas (La)
  • Xixona / Jijona

L'Alcoià

  • Alcoy / Alcoi
  • Banyeres de Mariola
  • Benifallim
  • Castalla
  • Ibi
  • Onil
  • Penàguila
  • Tibi

L'Alt Maestrat

  • Ares del Maestrat
  • Benassal
  • Catí
  • Torre d'en Besora (La)
  • Vilar de Canes

L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó

  • Beneixama
  • Biar
  • Camp de Mirra / Campo de Mirra (El)
  • Cañada
  • Salinas
  • Sax
  • Villena

El número de comarcas afectadas se extiende hasta las 16 comarcas y 163 de sus municipios están prevenidos de calor extremo además de por eventos meteorológicos adversos como tormentas secas, reventones térmicos y rachas muy fuertes de viento de corta duración. 

Mientras que la alerta naranja que se desplegará por 113 municipios de la Comunitat Valenciana. Este nivel de riesgo afectará principalmente a importantes zonas del litoral valenciano como áreas del interior de Castellón y del entorno metropolitano de València.

Riesgo naranja (medio)

La Marina Baixa

  • Alfàs del Pi (L')
  • Benidorm
  • Finestrat
  • Nucia (La)
  • Orxeta
  • Polop
  • Relleu
  • Vila Joiosa / Villajoyosa (La)

La Plana Alta

  • Almassora
  • Benicàssim / Benicasim
  • Benlloc
  • Borriol
  • Cabanes
  • Castelló de la Plana / Castelló de la Plana
  • Coves de Vinromà (Les)
  • Orpesa / Oropesa del Mar
  • Pobla Tornesa (La)
  • Sant Joan de Moró
  • Sierra Engarcerán
  • Torre d'en Doménec (La)
  • Torreblanca
  • Vall d'Alba
  • Vilafamés
  • Vilanova d'Alcolea

La Plana Baixa

  • Alcúdia de Veo
  • Alfondeguilla
  • Almenara
  • Alqueries (Les) / Alquerías del Niño Perdido
  • Artana
  • Aín
  • Betxí
  • Borriana / Burriana
  • Chilches / Xilxes
  • Eslida
  • Llosa (La)
  • Moncofa
  • Nules
  • Onda
  • Ribesalbes
  • Suera / Sueras
  • Tales
  • Vall d'Uixó (La)
  • Vila-real
  • Vilavella (La)

La Ribera Alta

  • Montserrat
  • Turís

L'Alacantí

  • Agost
  • Aigües
  • Alacant / Alicante
  • Busot
  • Campello (El)
  • Mutxamel
  • Sant Joan d'Alacant
  • Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig

L'Alcalatén

  • Alcora (L')
  • Costur
  • Figueroles
  • Llucena / Lucena del Cid
  • Useres (Les) / Useras
  • Xodos / Chodos

L'Alt Maestrat

  • Albocàsser
  • Atzeneta del Maestrat
  • Benafigos
  • Culla
  • Serratella (La)
  • Tírig
  • Vistabella del Maestrat

L'Horta Nord

  • Albalat dels Sorells
  • Alboraia / Alboraya
  • Albuixech
  • Alfara del Patriarca
  • Almàssera
  • Bonrepòs i Mirambell
  • Burjassot
  • Emperador
  • Foios
  • Godella
  • Massalfassar
  • Massamagrell
  • Meliana
  • Montcada / Moncada
  • Museros
  • Paterna
  • Pobla de Farnals (La)
  • Puig de Santa María (El)
  • Puçol
  • Rafelbunyol
  • Rocafort
  • Tavernes Blanques
  • Vinalesa

L'Horta Sud

  • Alaquàs
  • Albal
  • Alcàsser
  • Aldaia
  • Alfafar
  • Benetússer
  • Beniparrell
  • Catarroja
  • Llocnou de la Corona
  • Manises
  • Massanassa
  • Mislata
  • Paiporta
  • Picanya
  • Picassent
  • Quart de Poblet
  • Sedaví
  • Silla
  • Torrent
  • Xirivella

Los Serranos

  • Alcublas
  • Pedralba

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