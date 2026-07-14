¿Qué está prohibido hacer en las playas valencianas?

La playa es un espacio público, en la mayoría de los casos, donde la gente va a echarse un chapuzón, jugar con la arena o a tomar el sol. Pero hay algunas actividades o acciones que se consideran infracciones en menor o mayor medida y pueden suponer una multa para quien la cometa.

Infracciones leves en la playa este verano, entre ellas "las sombrillas fantasma"

Durante tu estancia en la playa puedes buscar un tipo de ambiente más relajado descansando en la tumbona o animado escuchando música. Según la Ordenanza Municipal de Utilización de las Playas y Zonas Adyacentes, si es el segundo caso de que se está escuchando música para animar el ambiente, debes saber que el aparato sonoro o instrumento musical que se utilice debe estar a un volumen que no moleste a las demás personas.

Junto a esto, el uso indebido del agua de las duchas o el lavapiés, así como lavarse en el mar usando jabón o cualquier otro producto de aseo corporal; la práctica de juegos de paletas, balones o similares que puedan afectar a la zona peatonal de uso común (el paseo en la playa o el baño en el mar tienen preferencia sobre cualquier otro uso) es considerado infracción leve.

Gente jugando a las palas en la orilla / PEXELS

A su vez, incumplir las normas de limpieza así como obstruir las funciones de la policía (comprendiendo el incumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes de autoridad de las playas junto al personal de vigilancia y salvamento así como el de limpieza) se trata de una infracción leve.

Dentro de estas infracciones de menor nivel sorprende encontrarse con que dejar instaladas sillas, mesas u sombrillas si no están presentes los propietarios es una infracción leve. Esta costumbre conocida como "las sombrillas fantasma", al carecer de dueño pero permanecer en la playa, que da pie muchos veranos a la conocida como "guerra de las sombrillas" en playas valencianas no está permitida, destacando que se especifica que es así aunque sea para reservar el lugar en la playa. Así mismo, instalar tiendas de campaña o acampar en las playas no está permitido. Dichas infracciones leves pueden suponer una multa de hasta 750 euros.

Una perspectiva de la bahía de San Antonio, llena de sombrillas. / Joan Gimeno

Infracciones graves en la playa

Tirar cosas como colillas de cigarro que aún puedan estar encendidas en papeleras, contenedores o recipientes de basura, el estacionamiento o circulación de vehículos terrestres en época u horarios no autorizados así como el uso de escopetas u otros instrumentos de pesca submarina que pueda suponer un riesgo para la seguridad de las personas; usar cualquier utensilio del tipo barbacoas u hornillos para hacer fuego así como limpiar los enseres de cocinar en las duchas o deteriorar el estado de estos y del material urbano de las playas se considera infracción grave.

Sin olvidarse de la clásica jugarreta que está impidiendo el baño en tantas piscinas municipales que es la de defecar en ellas y que junto a la evacuación fisiológica en el mar o playa (falta leve), está prohibido.

La práctica de sur, windsurf y otros deportes similares de forma que incumplan las normas de la ordenanza, por ejemplo molestando a otras personas, también entran en estas infracciones graves. Las zonas señaladas son muy importantes, ya que muchas infracciones recaen más sobre realizar la actividad fuera de su zona destinada antes que en la actividad en sí, como ocurre con la varada o permanencia de tablas para estos deportes al igual que hidropedales o motos acuáticas y también practicar pesca.

Varias personas practican windsurf en aguas de la playa de la Malvarrosa, el pasado mes de enero. / EFE / Biel Aliño

Ignorar la bandera roja y bañarse en el mar junto a resistirse a facilitar información así como dar información falsa o incompleta a la autoridad se considera una infracción grave. La reincidencia de dos faltas leves en un año se convertirá en una infracción grave, la que supone una multa desde los 751 euros hasta los 1.500 euros.

Infracciones muy graves que hay que evitar este verano

El vertido y depósito de materiales que puedan producir contaminación o constituir un riesgo de accidentes así como toda acción u omisión de la normativa que provoce cualquier impacto negativo sobre la fauna y flora tanto del litoral como del mar se considera una infracción muy grave.

También se considera infracción muy grave cualquier ocupación con instalación fija o desmontable sin autorización a la vez que la circulación de embarcaciones a una distancia menor de 200 metros de la costa y la infracción de normas de navegación.

Finalmente, la reiteración de tres faltas graves en los últimos cuatro años suponen una infracción muy grave, las que pueden suponer una multa desde los 1.501 euros hasta los 3.000 euros.