Más de 19 kilómetros de retenciones dificultan la circulación en las principales carreteras de Valencia

Nueva jornada con complicaciones en el tráfico de Valencia este martes 14 de julio. La circulación en el área metropolitana de València presenta las habituales retenciones de primera horas de la mañana debido a las entradas por trabajo. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) , los principales accesos y salidas de la ciudad acumulan a las 8:00h más de 19 kilómetros de retenciones.

La V-30 vuelve a situarse como el principal punto conflictivo de la red viaria valenciana. Los conductores se están encontrando tráfico muy lento en su paso por Mislata y Xirivella, mientras que la circulación también se presenta denso, aunque de menor intensidad, en el entorno de la Ronda Norte.

Las retenciones también afectan a la Pista de Silla (V-31), otro de los accesos habituales a València que registra circulación densa durante las primeras horas del día. La combinación del tráfico de entrada a la ciudad y los desplazamientos laborales vuelve a generar demoras en esta vía.

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