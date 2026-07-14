CAMBIO CLIMÁTICO: ¿MENOS TURISTAS?

En los últimos años se han publicado numerosos estudios e informes sobre el impacto del cambio climático en el turismo de nuestro país. En todos ellos se avisa de la posibilidad de reducción de los ingresos por turismo que se produciría en las próximas décadas, especialmente en el área mediterránea, en relación con la menor llegada de turistas debido al aumento de temperaturas y a la pérdida del confort climático en los meses de verano. En veranos anteriores, hemos comentado desde esta tribuna que esas proyecciones de momento no han tenido efecto en nuestro litoral mediterráneo, que se salda, año sí y año también, con un número mayor de turistas que llegan a este territorio para disfrutar de sus playas, de sus aguas y de sus días soleados. Así ha sido hasta ahora. En estos trabajos se señala que el norte peninsular, el litoral cantábrico, irá ganando visitantes en los próximos años por el mismo motivo: el cambio climático. Esto último se nota ya, aunque no se trata, como algunos titulares señalan, que el cantábrico se esté convirtiendo en el nuevo mediterráneo. Un nuevo estudio de CaixaBank señala que las olas de calor reducen un 15% la llegada de turistas extranjeros que repiten en España. Si leemos sólo el titular de la noticia, debería cundir el pánico en los principales destinos turísticos de la costa mediterránea. Pero si nos adentramos en el informe elaborado se afirma que solamente el 1,8% de turistas internacionales que eligieron el Mediterráneo en 2024 y volvieron a España eligieron la costa atlántica como destino principal en 2025. En el estudio se indica que un análisis de regresiones que vincula la experiencia climática con la sustitución por tipología de destino sugiere que esta opción no suele utilizarse: los turistas que han sufrido una ola de calor y, aun así, vuelven a España, no suelen cambiar de tipología de destino. Esto, no obstante, no debe desalentar la toma de decisiones de adaptación al cambio climático de hoteles y apartamentos en municipios del litoral mediterráneo español. Por el contrario, debe motivar la planificación de estas acciones, la elaboración de planes de adaptación de la actividad turística para evitar un futuro impacto económico mayor que puede producirse de seguir el proceso de cambio climático como está en los últimos años. Por tanto, vigilancia y preparación ante esta nueva realidad climática que estamos viviendo. Planificación racional y continuada. Adaptación progresiva que evite acciones aceleradas y poco pensadas. Y cooperación fluida entre administraciones y representantes del sector turístico. El trabajo es necesario, importante y no permite ya demora.