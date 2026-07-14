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Viajar a Japón con Maribel Vilaplana: una agencia promociona una expedición con la periodista

Maribel Vilaplana, en una comparecencia de prensa como portavoz del Levante UD.

Maribel Vilaplana, en una comparecencia de prensa como portavoz del Levante UD. / Miguel Angel Montesinos

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Levante-EMV

València

Una conocida empresa de viajes promociona para el próximo mes de octubre un viaje de doce días para descubrir Japón al lado de la periodista Maribel Vilaplana. "Un viaje pensado para disfrutar Japón con calma editorial", afirma la compañía a modo de presentación. La expedición incluye vuelo, diez noches de hotel, traslados en tren entre las principales ciudades niponas, comidas y el "acompañamiento" de la conocida comunicadora valenciana. El precio "orientativo" del viaje es de 6.995 euros por persona.

El nombre de la exlocutora de Canal 9 es muy conocido hoy porque el expresident de la Generalitat Carlos Mazón almorzó con ella el 29 de octubre de 2024, el día de la trágica riada de Valencia, un encuentro que se prolongó alrededor de cuatro horas. Vilaplana ha tenido que declarar ante la jueza de la dana por esta circunstancia. La profesional, destaca la agencia de viajes, lleva más de 30 años dedicada al mundo de la comunicación y ha compaginado su carrera en medios audiovisuales con "la conducción de grandes y pequeños eventos". En la actualidad es además, añade, portavoz del Levante UD.

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