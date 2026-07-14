El videoanálisis de Alfons Garcia: “Pese a hablar mucho de integración, volvemos a levantar fronteras en un mundo hostil”
Redacción Levante-EMV
El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, ofrece en su videoanálisis de hoy una reflexión contra la hipocresía y sobre un presente en el que “estamos volviendo a levantar fronteras en un mundo hostil”. Parte de las declaraciones “censurables” de Mariano Rajoy para exponer que “a la sociedad real le queda mucho trecho por andar para hablar de verdadera integración”. “¿Cuántos presidentes y ministros de Francia conocen que sean inmigrantes o hijos de inmigrantes? ¿Cuántos CEO de multinacionales? ¿Son los mismos los servicios públicos en el barrio de las embajadas de París que en cualquier banlieue? ¿O son los mismos en el Passeig de Gràcia que en Rocafonda, o en nuestro barrio de La Coma o en nuestro Parque Alcosa?”, afirma.
El periodista añade a la reflexión sobre la integración de los diferentes lo que sucede en la Comunitat Valenciana con la prioridad nacional, “que ya toma forma en los presupuestos valencianos a modo de un arraigo endurecido”, tras “la continua y sólida sintonía en las Corts entre PP y Vox”. “Se trata más de filosofía y discurso que de hechos. Se trata de dejar en tinta que van a ponérselo difícil a los ‘otros’, los de fuera. Se trata de añadirles la consideración de enemigos o culpables de algo solo por ser de un origen diferente”, asevera.
Alfons Garcia comenta asimismo las muertes de inmigrantes hispanoamericanos a manos del ICE en EE UU, donde se juega el Mundial. “Ese es el mundo que avanza. ¿Habrá hoy un minuto de silencio por ellos? Ya saben la respuesta”, señala.
¿Cuál debería ser la respuesta? El subdirector reflexiona sobre la necesidad de romper esquemas mentales de este momento y “dejar de pensar en bloques y bandos, abrir puertas a otras alianzas. En los marcos actuales, está claro que el extremismo, el de la derecha, está imponiendo su pensamiento”.
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