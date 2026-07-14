Vox también logra que el presupuesto recorte 100.000 euros a sindicatos

Los Presupuestos de la Generalitat para 2026 incluyen un recorte de 100.000 euros a los sindicatos mayoritarios, tal como quería Vox y en contra de la voluntad expresada públicamente por el president Juanfran Pérez Llorca, cuyo partido, el PP, ha terminado cediendo.

Populares y voxistas pactaron este lunes en la comisión de Economía donde se tramitan ahora mismo las cuentas una enmienda de aproximación que recoge el tijeretazo a UGT y CCOO. Tal como ha avanzado El Español y ha confirmado este diario, se les retiran 50.000 euros consignados inicialmente para el desarrollo de planes de Igualdad y se destinan a "apoyar proyectos empresariales innovadores y generadores de empleo que contribuyan a la dinamización económica, la fijación de población y la mejora de la competitividad en municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación".

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, señala al síndic de Vox, José Mª Llanos, en un pleno / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

Nuevo tanto para Vox

El acuerdo supone un nuevo tanto para Vox, que ya ha logrado que Llorca ponga alfombra roja a su "prioridad nacional" en los presupuestos (de momento ha entrado en Vivienda) y ahora araña otra de sus reclamaciones. A diferencia de la prioridad nacional, que Llorca ha querido acercar al arraigo pero cuyo fondo nunca ha discutido, el president si se había mostrado en contra de los recortes a los agentes sociales, siempre en el punto de mira de Vox. De hecho, los voxistas pactaron con Carlos Mazón un recorte de más de 400.000 euros a ambos sindicatos y de 125.000 a la patronal CEV.

Asi, cuando el sindic de Vox José María Llanos anticipó su voluntad de recortar de nuevo las ayudas a los sindicatos, Pérez Llorca se opuso públicamente a ello, defendió el papel de los agentes sociales y prometió tratar de convencer a Vox en la negociación, algo que finalmente no parece que haya ocurrido.

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Quien sí esquiva la tijera, al menos por ahora, es la CEV. La entidad de Vicente Lafuente, a quien Llanos había incluido en la amenaza inicial, no está afectada por ninguna de las enmiendas pactadas hasta ahora por PP y Vox y por tanto no ve mermados los ingresos institucionales previstos