Dos accidentes dificultan el tráfico en Valencia y provocan atascos en la V-31 y la A-7

La mañana de miércoles ha comenzado con complicaciones este 15 de julio en el área metropolitana de València. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), dos accidentes registrados a primera hora están dificultando el tráfico en dos de las principales vías de acceso y circunvalación de la ciudad. En todas las entradas y salidas de la ciudad se registran más de 20 kilómetros de retenciones.

El accidente más destacado se ha producido en la V-31, en el entorno de Sedaví, donde una colisión entre dos vehículos ha obligado a cerrar el carril izquierdo y provoca a estas horas más de tres kilómetros de retenciones en dirección València. Aunque los vehículos implicados ya han sido retirados de la calzada, la circulación continúa siendo lenta por las retenciones acumuladas.

El segundo accidente afecta al bypass de la A-7, a la altura de Torrent, en sentido Castellón. El siniestro está provocando alrededor de dos kilómetros de retenciones, dificultando la circulación en uno de los principales corredores del área metropolitana durante las primeras horas de la mañana.

A estas incidencias se suman las retenciones habituales en la V-21, en la entrada norte de València, en la A-3, en el acceso a la ciudad, y en la V-30, donde el elevado volumen de tráfico vuelve a ralentizar la circulación.

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