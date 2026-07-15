Tres estudiantes valencianos logran una de las becas de posgrado de la Fundación «la Caixa» para estudiar en el extranjero

Tres universitarios valencianos figuran entre los 100 estudiantes seleccionados en la convocatoria de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación «la Caixa», uno de los programas de apoyo al talento académico más prestigiosos del país. Los beneficiarios fueron elegidos entre 1.101 candidatos y continuarán su formación en algunas de las universidades de mayor prestigio internacional.

Los becarios de la provincia son Jiahao Chen Zhou, nacido en València, que cursará un máster en Ciencias de la Computación en la Columbia University (Estados Unidos); Lara Fernández Rodríguez, también valenciana, que realizará un posgrado en Estudios e Instrucción en la University of Wisconsin-Madison (Estados Unidos); y Donato Manuel Jiménez Benetó, natural de Castelló de la Ribera, que desarrollará un doctorado en Física en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza).

Los tres cuentan con una destacada trayectoria académica. Chen ha orientado su carrera hacia la inteligencia artificial, los sistemas y el razonamiento computacional; Fernández investiga nuevas metodologías para la formación del profesorado en entornos digitales desde la Universitat de València; mientras que Jiménez centra su investigación en la óptica cuántica y la fotónica integrada tras haber trabajado en proyectos vinculados al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La ceremonia de entrega de las becas, correspondiente a la convocatoria de 2025, estuvo presidida por el Rey Felipe VI en CaixaForum Madrid y contó con la participación del presidente de la Fundación «la Caixa», Isidro Fainé, quien destacó que el impulso al talento constituye «uno de los motores fundamentales del progreso científico y del bienestar social».

En esta edición, las 100 becas se repartirán entre universidades de Europa, América y Asia, con Reino Unido y Estados Unidos como principales destinos. Desde la creación del programa en 1982, la Fundación «la Caixa» ha destinado más de 229 millones de euros a la formación internacional de 4.177 estudiantes. La convocatoria de 2025 cuenta con una inversión de 10 millones de euros y una dotación media de 100.000 euros por beca.