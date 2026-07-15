Un diputado de Vox se jacta de utilizar "información privilegiada" de una fiscal para vincular inmigración y delincuencia

"¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal". El diputado de Vox y síndic adjunto de la formación en las Corts, David Muñoz, ha sido 'cazado' este miércoles mientras presumía ante otro compañero de partido, Jesús Albiol, de haber utilizado datos relativos al proceso de regularización de migrantes que no son públicos porque se lo "ha dicho la fiscal". La conversación ha quedado registrada porque Albiol ha olvidado cerrar su micrófono durante un receso de la comisión parlamentaria en la que se debaten las enmiendas parciales a los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

Esa "información privilegiada" de la que Muñoz se jacta de haber hecho uso en sede parlamentaria es relativa a la desarticulación, hace unos meses, de una banda dedicada al tráfico de personas en Nules, Castellón. Unas 100 personas fueron liberadas y los cabecillas, detenidos. Un suceso al que previamente había hecho referencia el diputado de Compromís, Jesús Pla, para criticar que a Vox sólo le preocupa la inmigración "del sur" y remarcar que "algunos nacionales" sacan "provecho" de estas personas sin papeles, a las que "abandonan cuando tienen un accidente".

"Ya que se pregunta el caso de Nules: todos paquistanís y además todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España", ha señalado Muñoz, deslizando esa vinculación entre inmigración y delincuencia habitual en Vox y que han logrado introducir en los presupuestos con el apoyo del PP. Las nacionalidades de los detenidos trascendieron cuando saltó la noticia, pero no se sabía que estuvieran inmersos en ese proceso de regularización.

Redacción Levante-EMV

Es el propio Muñoz quien minutos después reconoce el origen de esa información. "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal", le explica a Albiol mientras el micro permanece abierto. "Privilegios", le responde en tono cómplice Albiol. El caso de Nules está en manos de la Fiscalía provincial de Castellón. Tanto Muñoz como Albiol son diputados autonómicos por Castellón.

Vox lo niega: "Estaban de broma"

Fuentes del grupo parlamentario Vox señalan, a consultas de este diario, que "estaban hablando en broma" y aseguran que la "información privilegiada" a la que se refería Muñoz ha sido publicada ya en los medios de comunicación. Se refieren, no obstante, a la nacionalidad de las víctimas y los detenidos, pero no a que estuvieran inmersos en ese proceso de regularización. Asimismo, sobre la referencia a "la fiscal", mantienen que se refería a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato.

Llaman "bruja" a una diputada del PSPV

No ha sido el único tema del que han conversado los voxistas con el micrófono abierto. Muñoz y Albiol también han dedicado un tiempo a criticar a la socialista Alicia Andújar: "Estoy flipando con la del PSOE. Este [en referencia al diputado de Compromís, Jesús Pla] aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero la bruja Andújar es terrible", señala.

Muñoz se suma y replica: "Emplea un tono que le hace antipática. Si empleara un tono de voz distinto...a lo mejor sería dura pero no...".

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"Pero si es que él [de nuevo en alusión a Pla] dice barbaridades también, pero lo dice de otra manera. Que bueno, que si te quiere matar...", añade Albiol, que en ese momento recibe una llamada en su teléfono. Probablemente de un asesor o similar, ya que acto seguido, con cierto apuro, cierra el micrófono.