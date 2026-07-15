Educación aumenta la ratio para alumnos con discapacidad en plena negociación para reducirla

Más alumnos con necesidades en las aulas y menos apoyos para atenderlos. Los sindicatos Stepv y UGT denuncian que la Conselleria de Educación pretende "camuflar" la falta de inversión "masificando" las Unidades Específicas en Centros Ordinarios (UECO) e "ignorando" las necesidades reales del alumnado vulnerable. Así, ha aumentado para este próximo curso las ratios de estas aulas específicas, de 8 a 10 alumnos. En algunos centros, hay aulas UECO incluso con 11 alumnos, según una encuesta del Stepv que ha permitido hacer una radiografía de la panificación del Consell para los alumnos más vulnerables.

La Comunitat Valenciana cuenta con un total de 344 aulas UECO, unidades específicas en centros ordinarios, de las cuales 244 son de Educación Infantil y Primaria y 100 de Secundaria.

Lo único que se llegó a poner sobre la mesa por parte de la Conselleria de Educación en el marco de la negociación de la huelga fue el ofrecimiento del establecimiento de una ratio máxima efectiva de 8 alumnos en las aulas UECO de nueva creación a partir del curso 2027–2028. Con una coletilla: "respetando los derechos del alumnado ya escolarizado, recuperando ratio 8 donde sea posible".

Sin embargo, desde el Stepv afirman que "recuperar la ratio a 8 alumnos en el curso 2027/28 será prácticamente imposible a no ser que se dan de baja, por lo cual esta ratio se perpetuará en el tiempo y solo será posible de aplicar para las nuevas unidades que se crean a partir del curso 2027/28. Aun así, hay centros que tendrán una ratio de 11, es decir, por encima de la que había establecido la propia consellería".

Más allá de las ratios, la realidad del alumnado con necesidades educativas especiales fue la base de otro de los bloques temáticos de la negociación en el marco de la huelga. El punto de Inclusión Educativa en la propuesta de acuerdo de la Conselleria de Educación para frenar la huelga es uno de los que los docentes, en la encuesta promovida por la mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT- votaron en contra. En concreto, la Conselleria ofrecía, después de una veintena de mesas de negociación, prometió la creación de un mínimo de 36 nuevas aulas UECO para el curso 2026-2027, con un incremento de 108 profesionales de atención a la inclusión. No era una promesa nueva, sino un anuncio que desde Educación ya habían hecho antes de que diera comienzo el paro indefinido y la negociación de las mejores laborales. En la propuesta de acuerdo se especificaba además que ese incremento de aulas se haría "atendiendo las propuestas de modalidad de escolarización que los profesionales de la Orientación Educativa determinen y colegien".

Pero no fue suficiente, a entender de los docentes. En la encuesta en la que se votó la suspensión de la huelga indefinida, se preguntaba al profesorado por su opinión a favor o en contra de los diferentes bloques temáticos en los que se dividía la propuesta de Educación. Un 70% de los que respondieron a esa encuesta se manifestaron en contra de la propuesta, con 18.200 votos negativos, y solo un 30% a favor, con 7.992 síes.

Defensa TEA: "Ahora deben aumentar los profesionales en las aulas UECO" Asociaciones de menores con discapacidad alzan la voz tras un curso que comenzará con más alumnado en las aulas UECO. "Sabemos que hay lista de espera y es la manera de reducirla pero hay que dotar esas aulas UECO de los recursos necesarios para que la inclusión sea real", explican desde Defensa TEA. Y añaden: "ha habido un exceso de derivación a Centros de Educación Especial y ahora se revierte esta situación porque hay quien si necesita un CEE y hay quien puede ir a un centro ordinario con los apoyos necesarios. Pero sin recursos la inclusión no es real y al final hay que evitar que las aulas UECO que se conviertan en guetos en los propios colegios. la inclusión solo se consigue con recursos y esa es nuestra lucha".

La atención en esas aulas debe ser, necesariamente, lo más individualizada posible, y por eso las ratios son más bajas que en aulas ordinarias. Las ratios en las aulas UECO dependen del tipo de discapacidad que tenga el alumnado. En el caso de niños y niñas con autismo las ratios marcan entre 5 y 8 estudiantes. Para discapacidad intelectual, entre 4 y 6 y para discapacidad intelectual grave entre 6 y 8 alumnos. Sin embargo, en el caso de ser aulas mixtas, que son la gran mayoría, las ratios marcan entre 6 y 8 alumnos. Eso, sobre el papel, porque en muchas de estas aulas la ratio es mucho más alta.

Por ello, desde los sindicatos consideran que las políticas de la actual Consellería de Educación "dificultan enormemente la inclusión real y efectiva de nuestro alumnado, con recortes de plantillas, retrasos en la dotación y sustitución del personal especializado para atender este alumnado, incrementos de ratios, distrito único para crear centres gueto, etc". Y anuncian: "Es por eso, y por otras muchas razones, que la movilización de la comunidad educativa continúa y continuará el curso que viene hasta que este gobierno modifico sus políticas educativas".

Ratios aulas UECO, centro a centro:

- CEIP JAIME BALMES (Valencia): 8 alumnos (curso 25-26); aumentan a 10 con posibilidad de 11 en el curso 2026-2027

- ⁠CEIP MONTOLIVET (Valencia): 10 alumnos curso 2026-2027.

- CEIP LLUÍS GUARNER (València): 10 alumnos curso 2026-2027.

- CEIP TOMAS DE MONTAÑANA (Valencia): 9 alumnos curso 26-27

- ⁠IES ANDREU ALFARO (Paiporta): 9-10 alumnos curso 2026-2027. El curso 2025-2026 hubo 6.

- IES VELES E VENTS (Torrent): pasan de 8 a 10 alumnos para el curso 2026-2027.

- ⁠IES Vicent Castell i Domènech (Castellón): pasan de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027.

- CEIP Cervantes (Alboraia): pasan de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Bernat Artola (Castelló): pasan de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Playas de Orihuela (Orihuela Costa ): desde hace dos cursos simepre han sido 10 alumnos en el aula.

- ⁠IES MARÍA CARBONELL I SÁNCHEZ-BENETÚSSER: pasan de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027

- IES JORDI DE SANT JORDI. València: pasan de 9 a 10 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP TORRE DE PATERNA: pasan de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP LA FILA de Alfafar: pasan de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Torrefiel: 10 alumnos desde curso 24-25

- ⁠CEIP Clara Campoamor (Paterna): pasan de 9 a 11 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Almudena Muñoz: pasan de 7 a 10 alumnos para el curso 2026-2027

- IES Ferrer i Guàrdia (València): Entre 8 y 9, aún no es definitivo.

- CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER: de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Lloma llarga (Paterna):de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠⁠CEIP Manel Garcia Grau (Castellón): de 7 a 8 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Jorge Juan (Novelda-Alicante) : 7 alumnosen el curso 24-25.; 9 alumnos en el curso 25-26 y se desconoce el número del curso 26-27

- ⁠CEIP Lluís Vives (Alzira): de 9 a 10 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Benalúa (Alicante): 9 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Voramar (Alicante): 2 aulas UECO con 8 alumnos en cada uno que se reducen a 7 el año que viene

- ⁠IES El Torrelló (Onda): de 9 a 10 alumnos para el curso 2026-2027 (aunque aún sin confirmar)

- ⁠CEIP Cervantes (Algemesí): 8 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Benjamín Benlloch (Manises): 9 alumnos desde hace dos años.

- ⁠- ⁠CEIP Max Aub (Valencia): de 8 a 10 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Vicent Marçà de Castelló: de 8 a 6 porque se van dos alumnos para el curso 2026-2027.

- CEIP Tomás de Villarroya (Valencia): 9 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Óscar Esplá (Alicante): dos aulas UECO, cada una con 8 alumnos

- ⁠CEIP Emilio Varela (Alicante): 9 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Maestro Tarrazona (Pto. Sagunto): de 9 a 7 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Blasco Ibáñez Moncada: 8 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Blasco Ibáñez Museros - Abre aula UECO con 6 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Cavite- isla de hierro: 8 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Martínez Torres (Aldaia): 8 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Miguel Hernández (Vlc): 8 alumnos para el curso 2026-2027

- IES.Andreu Sempere Alcoi: de 9 a a10 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Riu Millars (Almassora): 8 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Azorín de Alicante: 2 UECO de 8 alumnos en cada una

- ⁠CEIP Mare Nostrum (Valencia): de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Isla de Tabarca: Entre 8 y 9 alumnos para el curso 2026-2027 (es una estimación)

- CEIP LUIS VIVES (BENAGUACIL): de 9 a 10 alumnos para el curso 2026-2027

- CEIP Gaetà Huguet (Castello): de 6 a 8 alumnos para el curso 2026-2027

- ⁠CEIP Gregori Mayans i Ciscar (Bellreguard): de 8 a 9 alumnos para el curso 2026-2027

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