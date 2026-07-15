La Aemet activa el aviso naranja en Valencia y Alicante por calor extremo de hasta 42 °C y amarillo por la llegada de tormentas fuertes.

El calor asfixiante no abandona a la Comunitat Valenciana. Tras la jornada de hoy, marcada por unas temperaturas extremas, sobre todo en el interior, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos para las próximas horas. El territorio valenciano, además de mantener el mercurio en los 42ºC en algunos municipios, también se prepara para recibir tormentas localmente fuertes.

Calor asfixiante con máximas de hasta 43 °C

La jornada de hoy ha sido especialmente dura en las comarcas del interior de Valencia y Alicante, bajo aviso rojo y naranja respectivamente. Los termómetros han superado la barrera de los 40 °C en numerosos municipios, contrastando con valores algo más moderados en el litoral gracias a la brisa marina.

Estos han sido los registros más destacados del día (a las 14:50 horas):

Ontinyent: 43,2 °C

43,2 °C Muro d'Alcoi: 42,9 °C

42,9 °C Quesa: 42,2 °C

42,2 °C Gaianes: 42,1 °C

42,1 °C Montesa: 42,0 °C

42,0 °C Aielo de Malferit: 41,9 °C

41,9 °C Vallada: 41,7 °C

41,7 °C Villena: 41,6 °C

41,6 °C Canals: 41,5 °C

41,5 °C Moixent: 41,5 °C

41,5 °C Xàtiva: 40,9 °C

40,9 °C València capital: 32,9 °C

32,9 °C Alacant: 31,9 °C

31,9 °C Castelló de la Plana: 31,2 °C

31,2 °C Cim d'Aitana (1549 m): 30,9 °C

Calor asfixiante con máximas de hasta 43 °C. / Fernando Bustamante

Calor y tormentas

Para mañana, jueves 16 de julio, el mapa de avisos de la Aemet dibuja un escenario complejo. El calor seguirá apretando con fuerza desde el mediodía, y a partir de la tarde se sumará la inestabilidad con avisos amarillos por tormentas.

Avisos por altas temperaturas

Aviso naranja en el interior norte y sur de la provincia de Valencia: a partir de las 13:00 horas, con máximas que alcanzarán los 40 °C.

a partir de las 13:00 horas, con máximas que alcanzarán los 40 °C. Aviso naranja en el litoral sur de Alicante: a partir de las 12:00 horas, con temperaturas de hasta 39 °C en las zonas del interior de esta franja.

a partir de las 12:00 horas, con temperaturas de hasta 39 °C en las zonas del interior de esta franja. Aviso amarillo en el interior de Alicante: a partir de las 13:00 horas, donde también se prevén hasta 39 °C.

a partir de las 13:00 horas, donde también se prevén hasta 39 °C. Aviso amarillo en el litoral norte de Valencia: a partir de las 12:00 horas, por máximas de 36 °C a 38 °C en las zonas de interior de esta área.

a partir de las 12:00 horas, por máximas de 36 °C a 38 °C en las zonas de interior de esta área. Aviso amarillo en el litoral sur de Valencia: a partir de las 12:00 horas, por registros de hasta 38 °C en el interior de la zona.

Avisos por tormentas

Aviso amarillo en el interior sur de Valencia: activo a partir de las 16:00 horas.

activo a partir de las 16:00 horas. Aviso amarillo en el litoral norte de Valencia: activo a partir de las 16:00 horas.

activo a partir de las 16:00 horas. Aviso amarillo en el litoral sur de Valencia: activo a partir de las 16:00 horas.

La previsión detallada de la Aemet muestra una ligera tregua en los termómetros de la costa, pero el interior continuará con valores extremadamente altos. Además, la atmósfera estará turbia por la presencia de calima. Se esperan intervalos nubosos con probabilidad de tormentas localmente fuertes. También es probable que se reduzca la visibilidad en las zonas altas debido al polvo en suspensión.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso. Las máximas iniciarán un descenso, salvo en las zonas del interior, donde no se esperan variaciones. El viento soplará flojo y de dirección variable; durante las horas centrales del día predominará la componente este (con intervalos moderados en el litoral y prelitoral) y la componente oeste en el interior.

Temperaturas máximas

Las temperaturas máximas previstas para el jueves son:

42 °C en Cofrentes

en Cofrentes 41 °C en Orihuela

en Orihuela 40 °C en Ayora

en Ayora 39 °C en Requena, Xàtiva, Villena, Font de la Figuera y el Pinós

en Requena, Xàtiva, Villena, Font de la Figuera y el Pinós 38 °C en Sumacàrcer

Una mujer caminando por València hoy. / J.M. López

La previsión para el viernes

Para el viernes 17 de julio, la Aemet mantiene activos los avisos por altas temperaturas en gran parte de la Comunitat Valenciana, concentrando el nivel de riesgo más alto en el litoral sur del territorio.

Alertas por altas tempeaturas

Aviso naranja en el litoral sur de Alicante: activo a partir de las 12:00 horas, con temperaturas máximas que alcanzarán los 39 °C.

activo a partir de las 12:00 horas, con temperaturas máximas que alcanzarán los 39 °C. Aviso amarillo en el interior sur de Valencia: activo a partir de las 13:00 horas, donde los termómetros llegarán a los 39 °C.

activo a partir de las 13:00 horas, donde los termómetros llegarán a los 39 °C. Aviso amarillo en el interior norte de Valencia: activo a partir de las 13:00 horas, con máximas previstas de 38 °C.

activo a partir de las 13:00 horas, con máximas previstas de 38 °C. Aviso amarillo en el interior de Alicante: activo a partir de las 13:00 horas, por temperaturas que alcanzarán los 38 °C.

activo a partir de las 13:00 horas, por temperaturas que alcanzarán los 38 °C. Aviso amarillo en el litoral norte y sur de Valencia: activo a partir de las 12:00 horas, con temperaturas de hasta 36 °C.

El viernes la atmósfera mantendrá la probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por el polvo en suspensión, aunque predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas continuarán siendo elevadas en el interior y en las zonas del prelitoral de Valencia y Alicante. Las mínimas registrarán un descenso en la mitad norte de la Comunitat, mientras que en la mitad sur se mantendrán sin cambios. Las máximas apenas experimentarán ligeras variaciones.

El viento seguirá siendo flojo de dirección variable, predominando el este en el litoral y prelitoral en las horas centrales, y la componente oeste en el interior de Valencia.

Temperaturas máximas

Las temperaturas máximas estimadas para el viernes son: