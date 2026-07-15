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De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde

La Comunitat Valenciana se prepara para una tarde de extrema inestabilidad meteorológica

De los 43 °C al vendaval: vientos de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde.

De los 43 °C al vendaval: vientos de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde. / Fernando Bustamante

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Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

La Comunitat Valenciana se prepara para una tarde de extrema inestabilidad meteorológica. Tras registrarse temperaturas asfixiantes que han superado incluso los 43 °C en algunos puntos del territorio como Ontinyent, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) advierten de la llegada inminente de fuertes rachas de viento, tormentas acompañadas de granizo y posibles reventones térmicos que afectarán especialmente a las provincias de Valencia y Castellón.

¿A qué hora y dónde soplará con más fuerza?

Los vientos huracanados comenzarán a arreciar a partir de las 19:00 horas, entrará por el interior y se irá trasladando progresivamente hacia el litoral valenciano y la provincia de Castellón a lo largo de la tarde y la noche. Estos son los datos de las rachas máximas previstas detalladas por horas y municipios:

Las fuertes rachas de viento dejan varios destrozos en Valencia

Destrozos causados por fuertes rachas de viento en València, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Las rachas arrancan en el interior norte de Valencia

A partir de las 19:00 horas, el interior norte de la provincia de Valencia registrará el inicio de las rachas más violentas, superando ampliamente los 100 km/h en puntos clave:

  • Requena: 114 km/h
  • Cofrentes: 107 km/h
  • Venta del Moro: 95 km/h
  • Utiel: 92 km/h

El temporal de viento azota el litoral y el interior sur

A las 20:00 horas, la situación más crítica se trasladará hacia la costa de la provincia de Valencia, afectando de lleno al área metropolitana, a la vez que el interior seguirá registrando vientos huracanados con picos de hasta 116 km/h en Buñol.

Previsión en el litoral de Valencia:

  • València: 103 km/h
  • Silla: 102 km/h
  • Montserrat: 97 km/h
  • Catadau: 95 km/h
  • Gandia: 78 km/h
  • Sollana: 76 km/h
  • Sagunt: 74 km/h

Previsión en el interior de Valencia:

  • Buñol: 116 km/h
  • Gestalgar: 95 km/h
  • Bicorp y Sumacàrcer: 93 km/h
  • Dos Aguas: 92 km/h
  • Xàtiva: 81 km/h

El viento huracanado se traslada al litoral de Valencia y Castellón

A las 21:00 horas, el foco de las rachas más fuertes se desplazará hacia el norte, barriendo la costa de Castellón y manteniendo rachas muy intensas en el litoral valenciano:

  • Onda: 98 km/h
  • Benicàssim: 97 km/h
  • Sagunt: 96 km/h
  • Xilxes: 94 km/h
  • Castelló de la Plana: 91 km/h
  • València: 85 km/h

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