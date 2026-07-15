De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde

La Comunitat Valenciana se prepara para una tarde de extrema inestabilidad meteorológica. Tras registrarse temperaturas asfixiantes que han superado incluso los 43 °C en algunos puntos del territorio como Ontinyent, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) advierten de la llegada inminente de fuertes rachas de viento, tormentas acompañadas de granizo y posibles reventones térmicos que afectarán especialmente a las provincias de Valencia y Castellón.

¿A qué hora y dónde soplará con más fuerza?

Los vientos huracanados comenzarán a arreciar a partir de las 19:00 horas, entrará por el interior y se irá trasladando progresivamente hacia el litoral valenciano y la provincia de Castellón a lo largo de la tarde y la noche. Estos son los datos de las rachas máximas previstas detalladas por horas y municipios:

Destrozos causados por fuertes rachas de viento en València, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Las rachas arrancan en el interior norte de Valencia

A partir de las 19:00 horas, el interior norte de la provincia de Valencia registrará el inicio de las rachas más violentas, superando ampliamente los 100 km/h en puntos clave:

Requena: 114 km/h

114 km/h Cofrentes: 107 km/h

107 km/h Venta del Moro: 95 km/h

95 km/h Utiel: 92 km/h

El temporal de viento azota el litoral y el interior sur

A las 20:00 horas, la situación más crítica se trasladará hacia la costa de la provincia de Valencia, afectando de lleno al área metropolitana, a la vez que el interior seguirá registrando vientos huracanados con picos de hasta 116 km/h en Buñol.

Previsión en el litoral de Valencia:

València: 103 km/h

103 km/h Silla: 102 km/h

102 km/h Montserrat: 97 km/h

97 km/h Catadau: 95 km/h

95 km/h Gandia: 78 km/h

78 km/h Sollana: 76 km/h

76 km/h Sagunt: 74 km/h

Previsión en el interior de Valencia:

Buñol: 116 km/h

116 km/h Gestalgar: 95 km/h

95 km/h Bicorp y Sumacàrcer: 93 km/h

93 km/h Dos Aguas: 92 km/h

92 km/h Xàtiva: 81 km/h

El viento huracanado se traslada al litoral de Valencia y Castellón

A las 21:00 horas, el foco de las rachas más fuertes se desplazará hacia el norte, barriendo la costa de Castellón y manteniendo rachas muy intensas en el litoral valenciano:

Onda: 98 km/h

98 km/h Benicàssim: 97 km/h

97 km/h Sagunt: 96 km/h

96 km/h Xilxes: 94 km/h

94 km/h Castelló de la Plana: 91 km/h

91 km/h València: 85 km/h

Aviso de Avamet: tormentas, granizo y "esclafits"

A las fuertes rachas de viento se suma la probabilidad de chubascos acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes. Desde Avamet han lanzado un aviso de precaución ante la alta probabilidad de que estas tormentas vengan acompañadas de granizo y de reventones (esclafits), un fenómeno que puede desplomar aire frío y seco de forma súbita provocando vientos repentinos de extrema intensidad.