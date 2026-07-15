Un equipo de À Punt se desplazó al Poyo en la dana: "Parecía obvio que se iban a desbordar los barrancos"

Este miércoles han pasado a declarar ante la jueza de la dana dos periodistas de À Punt que el día de la tragedia la cadena pública autonómica envió a cubrir el temporal y se desplazaron hasta el barranco del Poyo. El mismo que finalmente se acabó desbordando y convirtió l'Horta Sud en la 'zona cero' de la tragedia. Así, el redactor ha señalado que les enviaron porque "parecía obvio" que se iban a desbordar los barrancos, especialmente el del Poyo.

El periodista ha explicado a la jueza que sobre las 16 horas se empezó a decir por la redacción que existía la posibilidad de que se desbordaran los barrancos y no tenían a nadie para cubrirlo. La subdirectora le dijo si podía encargarse. "Parecía obvio que se iban a desbordar los barrancos en la parte de aquí, sobre todo en el Poyo. El compañero del tiempo lo veía muy claro", ha subrayado durante su testifical en el juzgado de Catarroja, según fuentes presenciales. El testigo también ha manifestado que sus superiores estaban "muy asustados" porque no habían visto nunca esas cantidades de lluvia y ha agregado que los movimientos a los garajes fueron casi desde que llegaron a Catarroja, antes del Es Alert.

Su testifical confirma lo ya dicho en sede judicial por la meteoróloga de À Punt, Victoria Roselló, quien ya declaró que "se disponía de horas para avisar a la población" y que ya desde cinco días antes "se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos" y que "esa agua debía llegar al mar". De hecho, el viernes previo a la catástrofe ya advirtió a la dirección de la radiotelevisión pública de que se preparara para el seguimiento del fenómeno. La predicción, según dijo, "era muy concreta" y todo "se cumplía con lo previsto durante el fin de semana".

Volviendo a las declaraciones de este miércoles, también ha testificado la otra periodista que conformaba el equipo de À Punt desplazado hasta el Poyo. La cámara ha asegurado que cuando les llegó el Es Alert, "el agua ya llegaba a los tres metros de altura". Ha explicado que llegaron a Catarroja sobre las 18.30 horas y ya en la primera rotonda de entrada a la localidad había una persona diciendo que se volvieran porque se había desbordado el barranco o se iba a desbordar.

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En cuestión de minutos, ha dicho, se mojaron. "El agua subía, la gente corría", ha manifestado, para agregar que se encontró con un chico que les dejó subir al balcón de su casa para grabar imágenes del barranco. No pudieron salir de allí hasta las 6.30 horas de la mañana. Cuando recibió el Es Alert, a las 20.11 horas, pensó: "¿Ahora?", ha reproducido, y ha añadido que llevaban ya una hora grabando desde la azotea y "el agua había llegado a los tres metros de altura". Cuando recibieron el mensaje "hacía tiempo" que no tenían ni cobertura ni luz.