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El 'escalador' Mompó y el mensaje velado al PP: "Siempre hay otra cima esperando"

El presidente provincial publica un vídeo ascendiendo a la Murta por sus tres años al frente de la Diputación de València con lectura interna en medio de la interinidad del PPCV

magen del vídeo de Vicent Mompó.

magen del vídeo de Vicent Mompó. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

"Hay quien piensa que lo más importante es llegar a la cima. Yo pienso que lo más importante es no dejar de subir". Con esta máxima vital arranca el vídeo que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se ha grabado para conmemorar, desde sus redes sociales, los tres años que acaba de cumplir desde que fue investido en pacto con Ens Uneix.

El vídeo, lleno de metáforas, se rodó en el paraje de la Murta (un espacio emblemático en la comarca de la Ribera), con una dura y pedregosa ascensión casi antes de que saliera el sol hasta 'La Creu'. "En la montaña aprendes que ninguna cumbre se conquista de un solo salto", señala Mompó, ataviado con una camiseta de la selección valenciana.

Desde hace un tiempo, sobre todo coincidiendo con la interinidad a la que Génova ha sometido a la dirección autonómica del PP, incluido el cartel electoral para mayo de 2027, todo lo que dice o hace Mompó parece tener una segunda intención, como si fuera un mensaje velado a Juanfran Pérez Llorca. Incluido este vídeo: "Lo mejor de la montaña es llegar arriba y descubrir que siempre hay otra cima esperando".

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En el vídeo, además de la subida, se le ve con alcaldes de su equipo, también socialistas, y visitas a la zona cero de la dana, imágenes con bomberos, y también fiestas como la muixeranga, moros i cristians y actuaciones musicales.

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