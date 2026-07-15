La Generalitat permite a sus funcionarios teletrabajar por el aviso rojo por calor extremo

El episodio de calor extremo que está viviendo la Comunitat Valenciana, con una alerta roja entre la una y las ocho de la tarde este miércoles, ha llevado a la Generalitat Valenciana a activar su protocolo de actuación en caso de emergencias, habilitando la posibilidad de que sus empleados se queden hoy en casa teletrabajando.

Así lo confirman desde la Dirección General de Función Pública, que una vez se conoció la previsión de Aemet, envió la resolución de Emergencias y Medio Ambiente así como el Protocolo de actuación para casos de emergencias. El envío se hizo a las subsecretarías de cada Conselleria y a los funcionarios gestionados por esa dirección general, y con ello daba a los empleados la opción de quedarse en casa. La Dirección General de Función Pública, precisamente, está ultimando la elaboración de su protocolo de teletrabajo donde contempla este permiso para situaciones de alerta extrema.

La orden, con todo, se está aplicando de manera desigual en las diferentes consellerias, y con ambigüedad según el departamento. Desde una de ellas, por ejemplo, apuntan que ya ayer muchos empleados se marcharon a casa con sus portátiles ante la previsión de aviso rojo de Aemet para este miércoles, que fue anunciado durante la mañana del martes. Desde el servicio de Personal se envió un aviso a los funcionarios sobre los escenarios ante los diferentes tipos de aviso.

Otros han preferido acudir al puesto de trabajo y en algunos casos, otros que ni siquiera se habían enterado se han marchado durante la mañana. En otras consellerias parece que la asistencia ha sido irregular, con más presencia en una que en otras. En Sanidad, por ejemplo, todo el mundo está trabajado. Las fuentes consultadas trasladan que no tienen autorizado el teletrabajo y que el protocolo es ambiguo para su situción, ya que no dependen de Función Pública.

Según dicho protocolo, con alerta nivel rojo es la Dirección General de Función Pública quien coordina las instrucciones cuando afecta a todas las consellerias. Si la emisión de la alerta se conoce antes de la finalización de la jornada, el personal podrá abandonar el centro de trabajo y deberá llevarse obligatoriamente a su domicilio su ordenador portátil con la finalidad de teletrabajar.

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En el caso, como ha sido en esta ocasión, en que la alerta se conoce antes del inicio de la jornada, “el personal no acudirá a su puesto de trabajo y deberá prestar servicios en modalidad no presencial si dispone de los medios necesarios para ello y sea posible”.