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Un micro abierto 'caza' a dos diputados de Vox criticando a otra del PSPV: "Es terrible. Emplea un tono que le hace antipática"

El voxista Jesús Albiol olvida cerrar su micrófono hasta que es advertido por teléfono mientras carga contra la socialista Alicia Andújar

Un micro abierto 'caza' a dos diputados de Vox criticando a otra del PSPV: "Es terrible, emplea un tono que le hace antipática"

Un micro abierto 'caza' a dos diputados de Vox criticando a otra del PSPV: "Es terrible, emplea un tono que le hace antipática"

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Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

Las cosas del directo. Dos diputados de Vox en las Corts, el síndic adjunto David Muñoz y Jesús Albiol, han sido 'cazados' este miércoles criticando a la socialista Alicia Andújar por un micrófono que ha quedado abierto durante un receso de la comisión parlamentaria en la que se debaten las enmiendas parciales a los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

"¿Què te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal", señala Muñoz al inicio de la conversación. Albiol cambia de tercio y abre fuego contra Andújar: "Estoy flipando con la del PSOE. Este [en referencia al diputado de Compromís, Jesús Pla] aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero la Andújar...la Andújar es terrible", señala.

Muñoz se suma y replica: "Emplea un tono que le hace antipática. Si empleara un tono de voz distinto...a lo mejor sería dura pero no...".

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"Pero si es que él [de nuevo en alusión a Pla] dice barbaridades también, pero lo dice de otra manera. Que bueno, que si te quiere matar...", añade Albiol, que en ese momento recibe una llamada en su teléfono. Probablemente de un asesor o similar, ya que acto seguido, con cierto apuro, cierra el micrófono.

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